Virtuelle Landwirtschaft zum Greifen nah: Publisher und Entwickler GIANTS Software geben euch einen ersten Ausblick auf den Farming Simulator VR, der als eigenständiges Spiel am 28. Februar für die Meta Quest veröffentlicht wird.

Hände am Steuer, Augen auf dem Boden

Mit Virtual-Reality-Headset von Meta vor den Augen bestellen Landwirte ihre Felder mit ertragreichen Feldfrüchten wie Mais, Weizen und Sojabohnen. Dabei bedienen sie authentische Landmaschinen von namhaften Herstellern wie Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere und weiteren - direkt aus den detailgetreuen Kabinen dieser leistungsstarken Landwirtschaftsfahrzeuge.

Details vor Augen, Schlagschrauber in der Hand

Virtuelle Landwirte sitzen nicht nur in der Kabine ihres Traktors oder ihrer Erntemaschine, sondern gehen auch bei der Wartung der Maschinen auf Tuchfühlung: Ausgestattet mit einem elektrischen Schlagschrauber warten sie ihre Maschinen regelmäßig in der Werkstatt, ersetzen Einzelteile und säubern sie danach mit einem Hochdruckreiniger auf dem Hof.

Gemüse ernten im Gewächshaus

Neben dem klassischen Ackerbau auf den Feldern bauen Landwirte in Gewächshäusern verschiedene weitere Pflanzen an: Tomaten, Auberginen, Erdbeeren und weitere Gewächse. Die werden nicht mit Geräten, sondern von Hand geerntet und anschließend, sorgfältig in Kisten einsortiert, zum Verkauf bereitgestellt.

Der Farming Simulator VR erscheint am 28. Februar für die Meta Quest 2, Meta Quest 3, Meta Quest 3S und Meta Quest Pro und kann bereits vorbestellt werden.

Quelle: Pressemitteilung