Ab heute ist es möglich den Farming Simulator in der VR-Version für die Meta Quest erhältlich. Das Spiel erlaubt euch ein frisches, immersives Farming-Erlebnis auf virtuellen Feldern.

Nach Lenkrädern & Gemüse greifen

Mit einem Meta VR-Headset tauchen Landwirte in die Bearbeitung von Feldern mit Feldfrüchten wie Mais, Weizen und Sojabohnen ein. Sie steuern Fahrzeuge aus detailgetreuen Kabinen mit Landmaschinen von Branchenriesen wie Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota und anderen.

Aber nicht nur auf Feldern, auch in Gewächshäusern packen Landwirte an, um Tomaten, Auberginen, Erdbeeren und anderes Gemüse anzubauen und schließlich mit virtuellen Händen zu ernten, es in Kisten zu sammeln, zu wiegen und zu verkaufen.

Landwirtschaft, optimiert für Virtual Reality

"Wir freuen uns sehr, unser Franchise mit diesem neuen VR-Titel zu erweitern. Es wurde von Grund auf mit VR-Interaktionen im Hinterkopf entwickelt", erklärt Boris Stefan, CSO & Head of Publishing bei GIANTS Software. "Fokussiert auf kurze und intensive Aktivitäten, bleibt es der Essenz unseres Landwirtschafts-Simulator-Universums treu – dem Aufbau und der Verwaltung einer Farm."

Der intuitive Umgang mit Maschinen beschränkt sich nicht auf das Fahren von Traktoren und die Ernte von Gemüse, sondern erstreckt sich auch auf die praktische Wartung: Landwirte gehen mit einem elektrischen Schlagschrauber in die Garage, um Wartungen durchzuführen, Maschinenteile auszutauschen, bevor die Fahrzeuge im Hof mit Hochdruckreiniger blitzeblank gewaschen werden.

Den Farming Simulator VR gibt es für die Meta Quest 2, Meta Quest 3, Meta Quest 3S und Meta Quest Pro.

