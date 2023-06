Die Unterwelt ist in Aufruhr, denn Hellsweeper VR, von den Machern von Sairento VR und dem Publisher Vertigo Games, hat seinen bevorstehenden Abstieg in das Reich der Sterblichen verkündet. Ist dies der schicksalhafte Tag des Jüngsten Gerichts?

Am 21. September werden die Spieler in Sünde wiedergeboren und zu Hellsweepern ernannt, der Armee des Fegefeuers, die die Hölle von ihren zügellosen Dämonen säubern soll. Noch vor diesem Herbst bietet die öffentliche Demo einen ersten Blick in den Abgrund. Während dem Steam Next Fest, das vom 19. bis 26. Juni läuft, kann man nicht nur die Demo genießen sondern auch das Spiel auf Steam vorbestellen, um die exklusiven Masken "Hound" und "Shadow" freizuschalten. Die Vorbestellungen für PSVR2 und Meta Quest 2 folgen in Kürze.

Die Reise in die Hölle beginnt diesen Herbst am 21. September, mit der Veröffentlichung von Hellsweeper VR für Steam VR, PS VR 2 und Meta Quest. Aber warum warten? Man kann einen spannenden Vorgeschmack auf das bekommen, was einen erwartet, wenn man vom 19. bis 26. Juni an der Steam Next Fest Demo teilnimmt. Hier wartet das volle Programm: alle Spielmodi, Waffen, Magie und fünf verschiedene Karten zum Erkunden!

In der brodelnden Grube der Verdammten bietet Hellsweeper VR:

Intensive, grenzenlose Bewegung - Bewege dich mit übernatürlicher Geschwindigkeit und Präzision, springe, gleite und rase durch die wimmelnden Horden von Abscheulichkeiten.

- Bewege dich mit übernatürlicher Geschwindigkeit und Präzision, springe, gleite und rase durch die wimmelnden Horden von Abscheulichkeiten. Meistere deinen Kampfstil - Jeder Hellsweeper ist ein einzigartiges Wesen. Führen Sie Waffen mit tödlicher Präzision, beherrschen Sie die Kräfte der Telekinese und entfesseln Sie unvorstellbare Kräfte, um Ihre Feinde auszuweiden.

- Jeder Hellsweeper ist ein einzigartiges Wesen. Führen Sie Waffen mit tödlicher Präzision, beherrschen Sie die Kräfte der Telekinese und entfesseln Sie unvorstellbare Kräfte, um Ihre Feinde auszuweiden. Treuer Höllenhund-Begleiter - Inmitten des unaufhörlichen Chaos findest du Trost in der stillen Loyalität deines Höllenhundes, einem treuen Begleiter auf deiner alptraumhaften Reise.

- Inmitten des unaufhörlichen Chaos findest du Trost in der stillen Loyalität deines Höllenhundes, einem treuen Begleiter auf deiner alptraumhaften Reise. Überlebe in verschiedenen Spielmodi - einschließlich Roguelike-Modus, Tower-Modus und Sandbox-Modus. Die Qualen der Hölle kommen in vielen Formen. Wage dich allein in den Abgrund oder stelle dich im Koop-Modus an die Seite anderer Höllenhüter.

- einschließlich Roguelike-Modus, Tower-Modus und Sandbox-Modus. Die Qualen der Hölle kommen in vielen Formen. Wage dich allein in den Abgrund oder stelle dich im Koop-Modus an die Seite anderer Höllenhüter. Inhaltsreiche Erfahrung mit hohem Wiederspielwert - Die Hölle ist riesig und unendlich veränderbar. Bei jedem Ausflug entdeckst du neue Schrecken und Prüfungen, was eine sündhaft reiche Erfahrung schafft, die dich immer wieder zurückkehren lässt.

Das Spiel erscheint am 21. September.

Quelle: Pressemitteilung