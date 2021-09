Vertigo Games haben die Ver├Âffentlichung des VR-Musikspiels Unplugged angek├╝ndigt. Der Luftgitarren-Simulator des Entwicklerstudios Another Way erscheint am 21. Oktober f├╝r Oculus Quest und sp├Ąter in diesem Jahr auch f├╝r PC-VR-Systeme, die Handtracking unterst├╝tzen. Neben dem Ver├Âffentlichungsdatum k├╝ndigte Vertigo Games auch einige gro├če Rock-Hits an, zu denen ihr abrocken k├Ânnt.

Passend dazu hat Vertigo Games einen brandneuen Trailer ver├Âffentlicht, in dem kein Geringerer als der unnachahmliche Satchel von der Rockband Steel Panther als Mentor im Spiel zu sehen ist.

AAA-Rocksongs und Indie-Perlen

Unplugged l├Ąsst euch zu einigen der ber├╝hmtesten Rocksongs der Welt auf einer virtuellen B├╝hne mit der Luftgitarre abrocken, komplett unterst├╝tzt durch Handtracking-Technologie. Auf einer Tour durch mehr als f├╝nf Jahrzehnte Rockgeschichte, bietet Unplugged zum Start einen Mix aus verschiedenen Rocksongs, darunter einige der gr├Â├čten, lautesten und coolsten Songs von weltber├╝hmten Rockbands und auch einige Indie-Perlen. Ein paar der Songs wurden heute von Vertigo Games angek├╝ndigt:

Bumblefoot - Overloaded

Freak Kitchen - My New Haircut

Louis and The Shakes - On One

Lynch Mob - Wicked Sensation

Ozzy Osbourne - Flying High Again

The Electric Alley - Searching For The Truth

The Offspring - The Kids ArenÔÇÖt Alright

The YeahTones - Lightning

Weezer - Say It Ain't So

{youtube}cJryUWRagPk{/youtube}

Quelle: Pressemitteilung