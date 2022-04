Vertigo Games und das VR-Entwicklerstudio Anotherway haben das erste "Riff Pack" f├╝r den VR-Luftgitarrensimulator Unplugged ver├Âffentlicht. Der DLC bietet vier Rock-Hits von von den weltber├╝hmten Bands Gossip, Muse, Rob Zombie und Slayer.

Ricardo Acosta, Gr├╝nder und Kreativdirektor von Anotherway, sagt: ÔÇ×Eines der Hauptanliegen unseres Teams ist es, Unplugged immer wieder mit toller Musik zu erg├Ąnzen. Solche gro├čartigen Tracks f├╝r den ersten DLC zu haben, ist ein wahr gewordener Traum. Wir sind langj├Ąhrige Fans aller Bands, die in diesem ÔÇ×Riff PackÔÇť enthalten sind, und es war ein Riesenspa├č, diese Songs ins Spiel zu bringen. Nun hoffen wir, dass unsere Community das gleiche Gef├╝hl hat, wenn sie die neuen Tracks erleben!". Wie alle Songs in Unplugged sind auch die Tracks des ÔÇ×Riff PacksÔÇť sowohl in vier Schwierigkeitsmodi als auch im ├ťbungsmodus spielbar, in dem die Spieler ihre Riffs verbessern k├Ânnen, um die Spitze der Rangliste zu erreichen.

├ťber das "Riff Pack"

Im "Riff-Pack" schrammelt man sich mit Stil durch harte, klassische Riffs und sp├╝rt den Rock 'n' Roll, wenn man in die laute und energiegeladene Musik einiger der gr├Â├čten Rocklegenden aller Zeiten eintaucht. Wer steigt an die Spitze der Rangliste und wird der ultimative Luftgitarrist? Zeit zu rocken!

Das "Riff Pack" enth├Ąlt folgende Tracks:

Gossip - Standing in the Way of Control

Muse - Won't stand Down

Rob Zombie - Crow Killer Blues

Slayer - South of Heaven

Das Spiel gibt es f├╝r die Meta Quest und PC-VR.

Quelle: Pressemitteilung