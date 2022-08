Vertigo Games, der auf VR-Titel spezialisierte Publishing- und Entwicklungs-Zweig von PLAION, k├╝ndigt im Rahmen der gamescom 2022 diverse neue Features aus seinem VR-Lineup f├╝r 2022 an.

Der Cross-Platform Multiplayer Action-FPS After the Fall ver├Âffentlicht eine neue Season am 15. September, die kostenlos f├╝r alle Besitzer des Spiels sein wird. Das kommende Roguelike First-Person-Kampfspiel Hellsweeper VR von Mixed Realms (die Entwickler von Sairento VR) pr├Ąsentiert sein Kampf- und Bewegungssystem. Der clevere VR Puzzle-Platformer Pathcraft stellt seinen Level-Editor und das Hand-Tracking 2.0 auf Meta Quest 2 vor.

Hellsweeper VR, das community-fokussierte Roguelike First-Person-Kampfspiel erscheint f├╝r Meta Quest 2 und PC VR im 4. Quartal 2022. Von einer Vielzahlt an magischen Elementen und Waffen ├╝ber ein kompromissloses Bewegungssystem ÔÇô Hellsweeper VR nutzt innovative Mechaniken, die sowohl neue, als auch erfahrene VR-Spieler herausfordern. Ein brandneuer Trailer zum Spiel erscheint am 25. August um 19 Uhr.

Seit seinem Launch im Dezember 2021, verbindet After the Fall die Spieler aller g├Ąngigen VR-Plattformen mit innovativer Multiplayer-Koop-Technologie. Am 15. September erscheint eine neue Season f├╝r den positiv bewerteten Titel, der mehr als 55.000 monatlich aktive Spieler hat. After the Fall wird nun auch auf Pico Neo Headsets unterst├╝tzt, Besucher k├Ânnen dies auf dem Entertainment Floor in Halle 9.1 am Stand B-040 ausprobieren. Die kommende Reclamation Season bringt eine neues Waffenarsenal, neue Spielmodi, neue Maps sowie zahlreiche Komfort-Updates.

Der kommende, clevere Puzzle-Platformer PathCraft enth├╝llt zwei neue Spielfeatures im Rahmen der gamescom. Der Meta Quest 2-exklusive Titel l├Ądt Spieler mit leicht erlernbarem Gameplay und fordernder Lernkurve zur Synapsen-Verknotung in ├╝ber 80 verzwickten Puzzeln. Wer eine zus├Ątzliche Herausforderung sucht, kann eigene Welten im Level-Editor basteln. PathCraft nutzt die F├Ąhigkeiten von Meta Quest 2 ideal und unterst├╝tzt Hand-Tracking 2.0 ab Launch.

Quelle: Pressemitteilung