Im Rahmen der gamescom sind wir euch t├Ąglich Live von der Messe mitgenommen und euch auch pr├Ąsentiert, was entsprechend so passiert und was wir heute uns angeschaut haben. Entsprechend k├Ânnt ihr euch dieses hier nun nachschauen.

Entsprechend zeigen wir euch hier unsere Live-Aufzeichnung, die wir gesondert gespeichert haben, da wir zeitweise eine schlechte Netzverbindung gehabt haben.

Dazu haben wir euch in diesem Jahr gesondert mitgenommen zum gamescom CityFestival wo jedes Jahr einige K├╝nstler mit dabei sind und entsprechend ein kleines Konzert spielen. Dieses k├Ânnt ihr entsprechend hier euch anschauen.

Weitere Live-Session, die wir auf der gamescom machen werden, gibt es auf unserem Youtube und Twitch-Kanal.