Vom Publisher Dinosaur Polo Club wurde das Spiel Mini Motorways ver├Âffentlicht. Wer Dinosaur Polo Club nicht kennt, die haben auch das Spiel Mini Metro ver├Âffentlicht.

Aber worum geht es in Mini Motorways? In dem Spiel geht es darum H├Ąuser mit entsprechenden Geb├Ąude zu verbinden. Nat├╝rlich setzen wir da entsprechend auf Stra├čen und Autobahnen, aber auch diese k├Ânnen in der Zeit wirklich voll werden, denn deine Stadt w├Ąchst immer weiter und der Autoverkehr wird immer mehr. Wie k├Ânnen wir das Verbinden? Na irgendwie m├╝ssen wir die Verkehrslage so hinbekommen, dass es alle reibungslos an ihrem Ziel ankommen.

Uns stehen dabei Kreisverkehre, Ampel aber auch Autobahnen zur Verf├╝gung. Wie eine Stadt aussehen k├Ânnte, hab ich euch in meinen Let's Play bereits schon pr├Ąsentiert, aber hier gibt es auch noch ein Bild.

Wie ihr sicherlich sehen k├Ânnt, hab ich versucht alle ans Zeil zu bringen. Leider hat die Autobahn im ersten Moment richtig viel gebracht, aber im Nachgang, was die Infrastruktur dahinter nicht so gut ausgebaut, dass dort ein reibungsloser Verkehr ist. In aktuell 11 St├Ądte, unter anderem auch M├╝nchen, m├╝ssen wir unser St├Ądtebau bzw. Stra├čenbau unter beweis stellen. Dazu gibt es auch noch Tages- und Wochenherausforderungen. Wie das ganze im Spiel aussieht, das k├Ânnt ihr in unseren Let's Play's entnehmen.

Bereits im Mini Metro hab ich extrem viel Spa├č gehabt und dieses macht Mini Motorways genauso. Hier geht es mal nicht nur um kleine Bahnen, wo wir versuchen m├╝ssen, die Fahrg├Ąste zum Ziel zu bringen, so m├╝ssen wir hier f├╝r alle gute Verkehrswege schaffen, denn wir wollen ja nicht im Stau stehen.

Falls ihr jetzt Lust auf das Spiel bekommen habt, versucht es einfach mal und probiert es auch. Und wenn ihr bereits Mini Metro gespielt hab, solltet ihr Mini Motorways auf jedenfall spielen.

Mini Motorways gibt es seit dem 20. Juli f├╝r den PC auf Steam, aber auch f├╝r macOS und Apple-Ger├Ąten, bereits schon seit 2019.