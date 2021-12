Die Freude bei Assemble Entertainment ist erneut gro├č, denn zum zweiten Mal in Folge hat der Publisher beim Deutschen Entwicklerpreis gewonnen.

Am Abend des 9. Dezembers 2021 gewann der junge Publisher mit Sitz in Wiesbaden den Preis "Bester Publisher" beim Deutschen Entwicklerpreis 2021. Dies ist, gemeinsam mit dem Deutschen Computerspielpreis, die wichtigste Auszeichnung f├╝r herausragende Leistungen bei der Entwicklung von Videospielen aus deutschsprachigen L├Ąndern. Nominiert beim DEP 2021 waren neben ASSEMBLE selbst auch einige Titel aus dem ASSEMBLE-Portfolio. So zum Beispiel das Detektiv-Abenteuer Lacuna bei "Bester Sound" und "Innovationspreis" sowie das Rogue-lite Orbital Bullet f├╝r "Bestes Indie Game" und den "Innovationspreis".

"Es gibt jede Menge kluge und talentierte K├Âpfe in Deutschland", sagt ASSEMBLE-Gr├╝nder und Gesch├Ąftsf├╝hrer Stefan Marcinek. "Die Indie-Szene in Deutschland ist stark, was besonders dieses Jahr die Nominierten des Deutschen Entwicklerpreises 2021 gezeigt haben und es ist sch├Ân zu sehen, dass sich Talent und Einsatz in Verbindung mit der Unterst├╝tzung der Branche selbst, aber auch der Politik durch die F├Ârderm├Âglichkeiten, durchsetzt."

"Der DEP ist der ├Ąlteste Preis aus der Gamesbranche f├╝r die Gamesbranche und zeigt somit die Anerkennung direkt aus der Branche heraus. Ich freue mich sehr f├╝r das ganze ASSEMBLE-Team, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen machen einen fantastischen Job und haben daf├╝r gesorgt, dass wir die Auszeichnung ÔÇ×Bester PublisherÔÇť jetzt zweimal hintereinander gewonnen haben, was schon sehr au├čergew├Âhnlich ist." - Stefan Marcinek, CEO und Gr├╝nder von Assemble Entertainment

