Behaviour Interactive, was hinter dem Multiplayer-Action-Horrorspiel Dead by Daylight steckt, ihr erstes Showcase was sich Behaviour Beyond nennt.

Das Event findet am 03. August um 19:30 Uhr statt und da k├Ânnt ihr am Vorabend seines 30-j├Ąhrigen Jubil├Ąums nach vorne zu blicken und mit den Fans zu feiern ÔÇô und zwar ├╝ber seine bedeutendste IP hinaus. Das Showcase wird spannende ├ťberraschungen f├╝r Dead by Daylight, sowie wichtige Ank├╝ndigungen enthalten, die den Weg f├╝r neue Spiele und Universen ebnen.

Quelle: Pressemitteilung