Der Mobilfunkanbieter congstar und die Initiative Gaming ohne Grenzen sorgen bei der gamescom 2023 fĂŒr eine echte Premiere: Am 23. August um 15 Uhr wĂŒrdigen sie zum ersten Mal besondere Spiele und Persönlichkeiten fĂŒr ihr Engagement im Bereich Gaming & Inklusion mit einer Preisverleihung. Die Preisverleihung findet direkt am congstar Messestand (Halle 9.1) statt.

congstar fördert Gaming ohne Grenzen bereits seit ĂŒber drei Jahren, und inzwischen hat sich die Initiative der Fachstelle fĂŒr Jugendmedienkultur NRW als eine der wichtigsten Instanzen fĂŒr Gaming und Inklusion im deutschsprachigen Raum etabliert. Das Bewusstsein fĂŒr die ZugĂ€nglichkeit von Videospielen wird in der Gaming-Branche zwar von Jahr zu Jahr grĂ¶ĂŸer, doch vielen Spieletiteln mangelt es weiterhin an vielfĂ€ltigen Einstellungsmöglichkeiten.

Gemeinsam möchten congstar und Gaming ohne Grenzen noch stĂ€rker auf die BedĂŒrfnisse von Gamer*innen mit Behinderung hinweisen und auf die gesellschaftliche Dringlichkeit des Themas aufmerksam machen. Aus diesem Grund zeichnen die beiden Partner in diesem Jahr gezielt Spiele und Persönlichkeiten aus, die mit gutem Beispiel vorangehen und die Entwicklung von inklusiven und barrierearmen Gaming-Inhalten aktiv vorantreiben.

Die interdisziplinĂ€r und divers aufgestellte Jury, deren Kernkompetenzen sich von Gaming ĂŒber Forschung bis hin zu PĂ€dagogik und Journalismus erstrecken, konzentriert sich bei der Preisverleihung auf fĂŒnf unterschiedliche Kategorien. Neben besonders innovativen und kreativen AnsĂ€tzen, die mit dem GoG-Award in den Kategorien „Spiel national“ und „Spiel international“ ausgezeichnet werden, wĂŒrdigt die Jury in der Kategorie "ReprĂ€sentation“ ein Spiel, das einen besonderen Beitrag zur Sichtbarkeit unterreprĂ€sentierter Gruppen leistet. ZusĂ€tzlich widmet sich die Kategorie "Hardware und Peripherie" an besondere Controller und Gadgets. Zu guter Letzt vergibt Gaming ohne Grenzen einen Award in der Kategorie "Persönlichkeit" fĂŒr das außergewöhnliche Engagement einer Einzelperson im Bereich Gaming & Inklusion. Welche Expert*innen Teil der Jury sein werden, wird in den kommenden Wochen bekanntgegeben.

"Wir sind stolz, als Förderer von Gaming ohne Grenzen diese Preisverleihung zu ermöglichen", sagt Timo Wakulat, Senior Manager PR und Pressesprecher von congstar. "Zudem sehen wir die gamescom als perfekte BĂŒhne, um nicht nur erneut die Dringlichkeit von Inklusion im Gaming zu betonen, sondern zum ersten Mal auch das Engagement ambitionierter Spiele und Persönlichkeiten auszuzeichnen."

Saskia Moes, Fachreferentin der Fachstelle fĂŒr Jugendmedienkultur NRW und Mitinitiatorin von Gaming ohne Grenzen, stimmt Wakulat zu: "Die Preisverleihung ist ein schöner Anlass, um besondere Spiele hervorzuheben und damit ein wichtiges Zeichen zu setzen. Gaming schafft seit jeher RĂ€ume der Begegnung – wir mĂŒssen weiterhin daran arbeiten, digitale Spiele fĂŒr alle zugĂ€nglich zu machen."

