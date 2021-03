Die Nominierten des Deutschen Computerspielpreis 2021 stehen fest. Aus insgesamt 351 Einreichungen hat die Jury die besten Spiele des Jahres ermittelt. Mehrfach nominiert und damit hei├če Anw├Ąrter auf eine Auszeichnung sind die Spiele Cloudpunk, Desperados III, Dorfromantik, Iron Harvest und Penko Park.

351 Einreichungen, und damit 36 mehr als im Vorjahr, gingen beim Awardb├╝ro des Deutschen Computerspieles 2021 ein. Aus allen Spielen ermittelte die Jury am 18. M├Ąrz 2021 die besten Spiele und Teams des Jahres in 14 Kategorien. Wie im Vorjahr fand die Jurysitzung Corona-bedingt als Videokonferenz statt. Das Gremium tagte unter der Leitung der neuen Juryvorsitzenden Odile Limpach, Professorin f├╝r Economics and Entrepreneurship an der TH K├Âln. Die 36-k├Âpfige Jury setzt sich aus Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Medien, Politik und Sport zusammen.

In der Kategorie "Bestes Deutsches SpielÔÇť sind Cloudpunk, Desperados III und Iron Harvest nominiert. Hier warten Preisgelder in H├Âhe von 100.000 Euro auf den Gewinner und jeweils 30.000 Euro f├╝r die beiden weiteren Nominierten. Die Nominierten k├Ânnen sich daher schon jetzt auf ein Preisgeld freuen. Das gilt auch f├╝r die beiden Nachwuchspreis-Kategorien und die Kategorie Bestes Familienspiel, deren Nominierte schon jetzt ein Preisgeld sicher haben.

Offen ist das Rennen noch in der Kategorie "Spielerin/Spieler des JahresÔÇť. Hier hat die Community Vorschl├Ąge eingereicht, aus denen eine Fachjury Gnu (Jasmin K.), Nina Kiel und WheelyWorld (Dennis Winkens) nominiert hat. Ab sofort ist wieder die Community gefragt. Per Online-Voting kann sie bis zum 8. April 2021 die Siegerin oder den Sieger bestimmen.

Die Nominierten 2021 im ├ťberblick:

Bestes Deutsches Spiel (dotiert mit 100.000 Euro f├╝r das Gewinnerspiel und jeweils 30.000 Euro f├╝r die beiden weiteren Nominierten)

Cloudpunk (ION Lands)

Desperados III (Mimimi Games / THQ Nordic)

Iron Harvest (King Art / Koch Media)

Bestes Familienspiel (dotiert mit 80.000 Euro f├╝r das Gewinnerspiel und jeweils 20.000 Euro f├╝r die beiden weiteren Nominierten)

Curious Expedition 2 (Maschinen-Mensch / Thunderful)

Dorfromantik (Toukana Interactive)

El Hijo - A Wild West Tale (Honig Studios / Handy Games)

Nachwuchspreise ÔÇô Bestes Deb├╝t (dotiert mit 60.000 Euro f├╝r das Gewinnerspiel und jeweils 20.000 Euro f├╝r die beiden weiteren Nominierten)

Dorfromantik (Toukana Interactive)

Penko Park (Ghostbutter)

Scribble It! (Detach Entertainment)

Nachwuchspreise ÔÇô Bester Prototyp (dotiert mit 50.000 Euro f├╝r den besten Prototypen und jeweils 25.000 Euro f├╝r vier weitere Nominierte)

Ampere (Laura Brosi, Mathieu Hentschel, Christopher Meier, Dave von Felten)

Get Together (Alyssa Cooper, Heinrich Hammann, Mathilde Hoffmann, Maike Koller, Moritz Reinert, Nicolai Scham, Simon Sturm)

Mukana - Battle of Asgard (Andreas Bechert, Felix Graf, Stefan Gruber, Tim Hoffmann, Alexander Keussen)

Passing By (Hannah K├╝mmel, Jan Milosch, Marius M├╝hleck, Ilona Treml)

The Social Engineer (Fabian Fischbach, Daniel Hirschle, Pascal Jansen)

Beste Innovation und Technologie (dotiert mit 35.000 Euro)

Holoride (Holoride)

Indie Arena Booth Online 2020 (Super Crowd Entertainment)

Beste Spielewelt und Ästhetik (dotiert mit 35.000 Euro)

Cloudpunk (ION Lands)

Desperados III (Mimimi Games / THQ Nordic)

Penko Park (Ghostbutter)

Bestes Gamedesign (dotiert mit 35.000 Euro)

Dorfromantik (Toukana Interactive)

Iron Harvest (King Art / Koch Media)

Resolutiion (Monolith of Minds / Deck13 Interactive)

Bestes Serious Game (dotiert mit 35.000 Euro)

FwESI Einsatztaktik f├╝r Gruppenf├╝hrer (Cininet)

Hidden Codes (Playing History / Bildungsst├Ątte Anne Frank)

Welten der Werkstoffe (Cologne Game Lab der TH K├Âln)

Bestes Mobiles Spiel (dotiert mit 35.000 Euro)

About Love, Hate And The Other Ones 2 (Black Pants)

Epic Guardian (Quantumfrog / Sheepyard)

Polarized! (Marcel-Andr├ę Casasola Merkle / TheCodingMonkeys)

Bestes Expertenspiel (dotiert mit 35.000 Euro)

Desperados III (Mimimi Games / THQ Nordic)

Port Royale 4 (Gaming Minds Studios / Kalypso Media)

Suzerain (Torpor Games / Fellow Traveller)

Bestes Internationales Spiel (undotiert)

Microsoft Flight Simulator (Asobo / Microsoft)

Ori and the Will of the Wisps (Moon Studios / Microsoft)

The Last of Us Part II (Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment)

Bestes Internationales Multiplayer-Spiel (undotiert)

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)

Hyper Scape (Ubisoft)

The Elder Scrolls Online: Greymoor (ZeniMax)

Spielerin/Spieler des Jahres (undotiert)

Gnu (Jasmin K.)

Nina Kiel

WheelyWorld (Dennis Winkens)

Studio des Jahres (dotiert mit 40.000 Euro)

King Art (Bremen)

Mimimi Games (M├╝nchen)

Ubisoft Blue Byte (D├╝sseldorf)

Sonderpreis der Jury (dotiert mit 10.000 Euro)

Keine Nominierungen. M├Âgliche Gewinner in dieser Kategorie werden am 13. April 2021 bekanntgegeben.

Habt ihr schon am Voting teilgenommen? Nein? Na dann los und hier klicken.

Am 13. April findet wie bereits schon im letzten Jahr ein Live-Stream statt, wo ihr euch die Preisverleihung anschauen k├Ânnt.

Quelle: Pressemitteilung