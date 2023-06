Voller Nostalgie schauen wir zur├╝ck auf die Devolver Direct 2023, die den Kultstatus erreicht hat. Devolver Digital hat die B├╝hne bereitet f├╝r das charmante Maskottchen Volvy, das durch die Show leitete.

Und es war eine fantastische Show, in der gleich zwei vollkommen neue Spiele angek├╝ndigt wurden: Baby Steps und Human Fall Flat 2. Doch damit nicht genug, neues Gameplay zu The Talos Principle 2 und Wizard With a Gun eroberte die Herzen im Sturm und alle hielten den Atem an, als Volvy das Erscheinungsdatum des lange erwarteten SLUDGE LIFE 2 bekannt gab. Wer die Show jetzt schon vermisst, muss sich nicht gr├Ąmen, es gibt zwei KOSTENFREIE Demos, die ab sofort, unverz├╝glich heruntergeladen werden k├Ânnen.

Baby Steps

Wir pr├Ąsentieren: Nate - ein arbeitsloser Sohn, der seine Eltern stets entt├Ąuscht und in seinem Leben sonst wenig Erw├Ąhnenswertes vollbracht hat. Bis er eines Tages eine Kraft entdeckt, die tief in ihm selbst schlummerte: Einen Fu├č vor den anderen zu setzen. Erkundet mit Nate Schritt f├╝r Schritt eine geheimnisvolle Welt. Erwandert die pittoresken Berge, indem ihr bewusst jeden einzelnen Schritt geht und meistert die Physik dieses wortw├Ârtlichen ÔÇťWalking-SimulatorsÔÇŁ. Genie├čt die Aussicht, verliebt euch in die ├Ârtliche Tierwelt und findet den Sinn von Nates verschwendetem Leben. Das Spiel verf├╝gt zudem ├╝ber ein dynamisches Onesie-Verschmutzungssystem und nicht-sammelbare Kopfbedeckungen.

Das Spiel erscheint 2024 f├╝r den PC und Konsolen.

Human Fall Flat 2

Human Fall Flat 2 ist alles, was ein zweiter Teil sein sollte: Gr├Â├čer, besser und tollpatschiger, mit neuen Leveln, anpassbaren Charakteren und noch wilderen Physik-Spielereien. Dank verbesserter Steuerung, sch├Ânerer Grafik und tollerer Musik ist Human Fall Flat 2 eine Slapstick-Erfahrung, wie es sie noch nie gab! Mit bis zu 8 Spieler*innen stellt man sich in jedem Level auf eine andere Weise der Herausforderung der Schwerkraft.

Wann Human Fall Flat 2 erscheint und auf welchen Plattformen es erscheinen wird, wird noch bekannt gegeben.

The Talos Principle 2

In einer weit entfernten Zukunft, wenn die Menschheit l├Ąngst ausgestorben ist, lebt die menschliche Kultur durch menschenf├Ârmige Roboter weiter. Bei der Erkundung eines mysteri├Âsen Geb├Ąudes wird man mit Fragen ├╝ber die Natur des Kosmos, Glaube versus Vernunft und der Angst, die Fehler der Menschheit zu wiederholen, konfrontiert.

Es gilt, sich neuen, herausfordernden R├Ątseln zu stellen, zu deren L├Âsung einzigartige neue Gameplay-Mechaniken eingesetzt werden, darunter Bewusstseins├╝bertragung und Manipulation der Schwerkraft. Eine tiefgreifende Geschichte mit unterschiedlichen Enden zieht sich durch das Spiel und l├Ądt dazu ein, sich in ihr und der seltsamen und wundersch├Ânen Umgebung zu verlieren - Eine Stadt im Paradigmenwechsel und eine Insel, auf der sich der Schl├╝ssel zur Zukunft verbirgt, ist nur der Anfang.

The Talos Principle 2 erscheint 2023 f├╝r den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Wizard With A Gun

Crafting, Kampf und Magier erwarten euch in der Demo, die ab sofort auf Steam verf├╝gbar ist. Die Demo beginnt mit der Ankunft des Zauberers in einer zerbrochenen Welt, die langsam vom Chaos verschlungen wird. Nun liegt es an euch, diese Welt zu bereisen, Ressourcen zu sammeln, den eigenen Turm auszubauen und durch Maschinen und Magie dem Chaos Einhalt zu gebieten. Es gibt auch ein hilfreiches Tutorial, aber viele Geheimnisse bleiben verborgen und laden zum Erkunden ein.

Wizard With A Gun erscheint 2023 f├╝r den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine neue Demo gibt auch auf Steam.

Sludge Life 2

SLUDGE LIFE 2 - die beste Vandalismussimulation aus der Egosperpektive seit SLUDGE LIFE - hat eine frische Demo auf Steam gedropt. Darin gibt es einen Vorgeschmack davon, was am 27. Juni in Ciggy City auf uns alle wartet. In dem Standalone-Teaser helfen Spieler*innen Big Mud dabei, sein Mojo wiederzufinden, indem sie sein Studio erkunden, mit Idioten interagieren, Geheimnisse aufdecken und Katzen fotografieren.

Sludge Life 2 erscheint am 27. Juni 2023 f├╝r den PC. Eine Demo gibt es auch auf Steam.

