Devolver Digital, die Heimat wundersch├Âner, mundgekl├Âppelter Indie-Spiele und t├Âdlicher Chili-Dogs, freut sich riesig anzuk├╝ndigen, dass die sehnlichst erwartete j├Ąhrliche Pr├Ąsentation auch dieses Jahr Fanherzen in aller Welt begeistern wird, wenn sie als Teil des Summer Game Fest am 8. Juni um 23:59 MESZ live geht!

Die 2023-Edition des preisungekr├Ânten Marketing Events verspricht Neuank├╝ndigungen, spielbare Demos und eine Reihe wilder ├ťberraschungen - darunter das lang erwartete Reboot, Reimagining, man k├Ânnte es gar eine Reinkarnation nennen Die R├╝ckkehr des beliebtesten Videospielmaskottchens aller Zeiten ÔÇŽ Volvy!

Seit dem Erstauftritt vor ├╝ber 30 Jahrne in Volvys erstem Solo-Titel Field Run, spielte unser aller Liebling eine wichtige Rolle in einer ganzen Reihe von Devolver-Titeln, darunter Hotline Miami, Enter the Gungeon, Gris, My Friend Pedro, Ape Out, Pikuniku, Cult of the Lamb... F├╝r viele ist Volvy DAS Game-Maskottchen-Original, DIE kulturelle Ikone der Videospielindustrie und DER gr├Â├čte Star, den dieses Medium je hervorbrachte.

Und am 8. Juni um 23:59 MESZ kehrt Volvy endlich zur├╝ck.

Seid live dabei, wenn der Sch├Âpfer von Volvy, Ronathan Trodfield, wieder einmal die Zukunft der Videospiele einl├Ąuten wird!

Quelle: Pressemitteilung