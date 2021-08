Electronic Arts hat bekannt gegeben, dass im Rahmen der gamescom 2021 zwei Spiele des Publishers den gamescom award 2021 erhalten haben.

Apex Legends gewann in der Kategorie "Best Ongoing GameÔÇť, Lost in Random in der Kategorie "Best Indie GameÔÇť.



"Ich freue mich sehr, dass Apex Legends auf der gamescom als 'Best Ongoing Game' ausgezeichnet wurde. Das ganz Respawn-Team wei├č diese Anerkennung sehr zu sch├Ątzen. Und wir bedanken uns auch bei all unseren Fans! Das geht an unsere Casual Player, unsere Pro Player, unsere Streamerinnen und Streamer, an alle, die Apex spielen; ohne euch w├Ąre das kein 'Ongoing Game'", sagt Chad Grenier, Game Director bei Respawn Entertainment und Head of Apex Legends.



Apex Legends ist ein Free-to-Play Helden-Shooter, bei dem legend├Ąre Charaktere am Rande des Grenzlands um Ruhm und Reichtum k├Ąmpfen.

"Ich bin so dankbar f├╝r diese Auszeichnung und freue mich f├╝r unser Team von leidenschaftlichen Entwicklerinnen und Entwicklern, deren Ideen ├╝berall in der Welt von Random zu finden sind. Das spornt uns an, noch weiter ins Ungewohnte vorzudringen und unser Ding durchzuziehen. Ich hoffe, dass viele die Chance ergreifen, die W├╝rfel rollen lassen und diese ungez├╝gelte Kreativit├Ąt selbst erleben werden!", so Olov Redmalm, Creative Director und Lead Writer von Lost in Random.



Lost in Random ist ein m├Ąrchenhaftes Action-Adventure des preisgekr├Ânten schwedischen Entwicklungsstudios Zoink im Gothic-Look, in dem Spielende sich auf eine Reise durch die verdrehte, dystopische Welt von Random begeben. In diesem K├Ânigreich regiert der Zufall, den die Spielenden zu ihren Gunsten beeinflussen, explosive W├╝rfelschlachten erleben, mit der Zeit spielen, sowie spannende F├Ąhigkeiten und Zauber kennenlernen.

Quelle: Pressemitteilung