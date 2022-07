Neuigkeiten und Premieren auf der FarmCon: Publisher und Entwickler GIANTS Software nutzt sein j├Ąhrliches Community-Event f├╝r zahlreiche Ank├╝ndigungen rund um den Landwirtschafts-Simulator 22. Die FarmCon 22 findet als Hybrid-Event vom 21. bis 24. Juli statt.

Die Veranstaltung beginnt mit einem internationalen Stream auf dem offiziellen Twitch-Kanal am Donnerstagabend um 20 Uhr, gefolgt von einem Wochenende mit pers├Ânlichen Treffen direkt bei John Deere in Mannheim.

Updates, Insiderwissen und Neuank├╝ndigungen

Den Auftakt macht GIANTS Software am 21. Juli und zeigt im Livestream bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das FarmCon-Wochenende: In dem rund zweist├╝ndigen Stream zeigen die Entwickler den Fortschritt ihrer aktuellen Arbeit und geben einen ├ťberblick dar├╝ber, was die Fans in diesem Jahr noch erwarten k├Ânnen. Die Highlights der Show am Donnerstagabend:

Erster Blick auf die Platinum Expansion mit verschiedenen Maschinen und der neuen Karte Silverrun Forest

Enth├╝llung von zwei neuen Packs, die beide noch dieses Jahr erscheinen

Vorstellung von Modding-Inhalten

Ein Blick ├╝ber den gro├čen Teich zu Kubota in den USA

R├╝ckblick auf Precision Farming

B├╝hnenprogramm und pers├Ânliche Treffen in Mannheim

Ab 10 Uhr startet die FarmCon am 23. Juli live aus dem John Deere Forum in Mannheim. GIANTS Software erwartet mehr als 700 G├Ąste, die sich auf wesentlich ausf├╝hrlichere Vortr├Ąge und Pr├Ąsentationen der am Donnerstag behandelten Themen freuen k├Ânnen. GIANTS Software wird das ├╝berwiegend deutschsprachige B├╝hnenprogramm simultan ├╝bersetzen und so die Faszination der FarmCon ├╝ber den offiziellen Twitch-Kanal in die Welt hinaustragen.

Neben Einblicken in die Platinum Expansion und die beiden neu angek├╝ndigten Packs erwarten die Fans ein ÔÇ×Baling RoyaleÔÇť-Wettbewerb, bei dem die Teilnehmenden virtuell Ballen gegen die Uhr stapeln, zudem gibt es pers├Ânliche Treffen mit GIANTS Software-Mitarbeitenden aus allen vier Niederlassungen, sowie ein Panel mit zwei deutschen Content Creators.

Quelle: Pressemitteilung