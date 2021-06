Der Publisher Freedom Games pr├Ąsentiert auf der diesj├Ąhrigen E3 in allererstes Showcase. Das 15-min├╝tige Freedom-Showcase wird mehr als zehn kommende Titel hervorheben.

Freedom Games wird Trailer mit neuen Inhalten, Startfenstern und zus├Ątzlichen Plattformen f├╝r Titel enth├╝llen, darunter One Lonely Outpost, die Landwirtschaftssimulation auf einem kargen au├čerirdischen Planeten von Aurorian Studios, Coromon, das moderne Monster-Z├Ąhmungs-RPG von TRAGsoft, Airborne Kingdom, the Sky City-Builder von A Wandering Band, Anuchard, das Action-Rollenspiel zur Wiederherstellung der Zivilisation von stellarNull, Dreamscaper, das surreale Rogue-Lite-Action-RPG von Afterburner Studios und Cat Cafe Manager, die charmante Sim von Roost Games ├╝ber die Wiederherstellung der Katzen-Fokus einer Familie Bistro.

Ebenfalls f├╝r die Pr├Ąsentation geplant ist ein umfangreiches Update zu To The Rescue!, dem herzlichen Managementsimulator f├╝r Hundeheime des Entwicklers Little Rock Games, mit neuem Gameplay-Material und Details zu seiner Wohlt├Ątigkeitspartnerschaft mit der Petfinder Foundation.

Freedom Games wird auch die weltweit ersten Gameplay-Videos f├╝r Sands of Aura, das Open-World-Action-Rollenspiel, das in den sterbenden Tagen eines vergessenen Landes spielt, von Chashu Entertainment und Tower Rush, dem Action-Strategie-Tauziehen-Spiel des Entwicklers Megaglope Studios, pr├Ąsentieren , mit Details zum Ver├Âffentlichungsfenster jedes Spiels und einem R├╝ckblick auf ein k├╝rzliches Content-Creator-Wochenende in Slaughter League, dem t├Âdlichen Game-Show-Rennplattformer des Entwicklers Microwave Games.

"Seit der Einf├╝hrung von Freedom Games hatten wir die M├Âglichkeit, mit gro├čartigen Teams zusammenzuarbeiten, die an herausragenden Projekten arbeitenÔÇť, sagte Benjamin Tarsa, Director of Publishing, Freedom Games. "Mit unserem E3-Showcase k├Ânnen wir es kaum erwarten, den Spielern all die spannenden Projekte zu zeigen, die in Zukunft kommen!ÔÇť

Quelle: Pressemitteilung