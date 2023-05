Nach drei Jahre Pause ist es wieder soweit, dass die Game City alle Gamer_innen und interessierte jeden Alters ins Wiener Rathaus und auf den Wiender Rathausplatz kommen dürfen. Neben den aktuellen Spieletrends stehen umfangreiche fachliche Beratungsmöglichkeiten sowie die Fachtagung "FROG – Future and Reality of Gaming" auf dem Programm des größten Gaming-Events in Österreich. Auf den verschiedenen Ausstellungsflächen mit eigenem Charakter und unterschiedlichen Vorteilen wird Partnerunternehmen eine gute Möglichkeit zum Personalrecruiting eröffnet. So unterstreicht die GAME CITY die große Stärke von Gaming, Menschen miteinander in Kontakt und Austausch zu bringen.

Die GAME CITY öffnet am Freitag, dem 13. Oktober ihre Pforten und lädt Besucher_innen jeden Alters bereits zum 14. Mal zu drei Tagen intensivem Austausch mit Freund_innen, Expert_innen und Aussteller_innen – und das alles bei freiem Eintritt. Veranstaltet durch den Verein WIENXTRA in enger Kooperation mit der Stadt Wien und organisiert durch die Eventagentur MICE & Men, hat sich die GAME CITY seit ihrem ersten Auftakt im Jahr 2007 in der heimischen Gaming-Community zur wichtigsten Veranstaltung etabliert und bringt zahlreiche unterschiedliche Menschen aus aller Welt zusammen. Gaming ist längst kein Randthema mehr und entwickelte sich insbesondere in den letzten Jahren zu einer der beliebtesten Freizeitaktivitäten nicht nur von Jugendlichen, sondern auch von Kindern und Erwachsenen: Laut Studie spielen bereits rund 5,3 Millionen Österreicher_innen Videospiele (Gaming in Austria Studie 2021, GfK im Auftrag von ÖVUS).

Die GAME CITY als zentraler Treffpunkt für Gaming-Interessierte schätzt insbesondere ihre Partner_innen sehr: Die größte Videospielmesse des Landes bietet Unternehmen im Gaming-Bereich eine gute Gelegenheit, auf Produkte, Informationen und Dienstleistungen in unterschiedlichen Ausstellungsbereichen aufmerksam zu machen. So fanden sich 2019 rund 100 Aussteller_innen auf 15.000 m² Fläche zusammen – darunter Branchengrößen wie MediaMarkt, A1, Sony PlayStation, Microsoft Xbox, Nintendo, Omen by HP und Ubisoft - und präsentierten insgesamt rund 79.000 Besucher_innen ihre Neuheiten. Für zusätzliche Action sorgen die größten eSport Wettkämpfe des Landes in Zusammenarbeit mit dem eSport Verband Österreich (ESVÖ) und Turniere mit unterschiedlichen Games sowie weitere Überraschungen der Aussteller- und Organisator_innen.

Networking und Recruiting-Möglichkeiten

In Zeiten des hohen Personalmangels bietet die GAME CITY ihren Partner_innen eine einzigartige Möglichkeit, die Veranstaltung als Plattform zum Netzwerken und Recruiting zu nutzen. Unternehmen profitieren von einer breiten, jungen und technikaffinen Zielgruppe und präsentieren sich und ihre Innovationen auf einem zeitgemäßen, zukunftsweisenden Event. Auf der GAME CITY kommen die Größen der Gaming-Branche und heranwachsende Generationen unter einem Dach zusammen – und kreieren drei Tage lang einen Ort für spaßige Gaming-Erlebnisse und positive Auseinandersetzungen im Rahmen von Vorträgen und Diskussionen mit Expert_innen.

"Das Konzept der GAME CITY ist einzigartig verbindet die Sektoren Politik, Wirtschaft, Industrie, Medien, Wissenschaft sowie den Sozialbereich. Somit zeigen wir, wie gut eine Zusammenarbeit in diesen Bereichen funktioniert. Die GAME CITY ist nicht einfach nur eine Videospielmesse – das Programm bietet ebenso Fachtagungen im Rahmen der FROG (Future and Reality of Gaming) und eröffnet so den pädagogischen Diskurs rund um Themen der Gaming Welt", so Vucko Schüchner, Geschäftsführer des Vereins WIENXTRA. Mit ihrer europaweit einzigartigen Verbindung von Pädagogik, Forschung, packenden Games und neuster Technik ist die GAME CITY ein jährlicher Fixpunkt für zahlreiche internationale Big Player und ihre Spiele- und Hardware-Highlights. Die traumhafte Location im Herzen Wiens schafft eine besondere Atmosphäre, in der die Innovationen der Aussteller_innen in einzigartiger Stimmung vorgestellt und ausgiebig getestet werden.

Vom 13. bis 15. Oktober findetr die Game City in Wien statt. Der Eintritt ist kostenfrei und mehr Infos zum größten Gaming-Event des Jahres gibt es unter game-city.at.

Quelle: Pressemitteilung