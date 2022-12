Der anhaltende Krieg in der Ukraine, hohe Energiekosten und gro├če Unsicherheiten bei der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands: Trotz zahlreicher Problemfelder schauen die Games-Unternehmen in Deutschland zuversichtlich auf das kommende Jahr. So lautet das Fazit des game Branchenbarometers auf Grundlage einer Mitgliederbefragung, die anl├Ąsslich der Mitgliederversammlung des game ver├Âffentlicht wurde.

Danach erwartet rund die H├Ąlfte der Games-Unternehmen (48 Prozent) eine eher oder sogar sehr positive Entwicklung der deutschen Games-Branche in den kommenden 12 Monaten, wogegen nur 16 Prozent vom Gegenteil ausgehen. Noch positiver ist der Blick auf das eigene Unternehmen: Hier sagen knapp zwei Drittel der befragten Unternehmen (64 Prozent), dass sie f├╝r sich selbst von einer eher oder sehr positiven Entwicklung im kommenden Jahr ausgehen. Lediglich 9 Prozent gehen von einer negativen Entwicklung aus. Dieser Optimismus zeichnet sich auch hinsichtlich der Anzahl der Mitarbeitenden ab: So sagt mehr als die H├Ąlfte der Games-Unternehmen (52 Prozent), dass sie eine positive Entwicklung ihrer Mitarbeitendenzahl im kommenden Jahr erwarten. Lediglich rund 6 Prozent gehen von einer negativen Entwicklung aus. Dass Fachkr├Ąfte nicht leicht zu finden sind, zeigt ein Blick auf die derzeit unbesetzten Stellen: So sagt knapp jedes zweite Games-Unternehmen (49 Prozent), dass es bei ihm aktuell offene Positionen gibt. Wie gro├č dieser Fachkr├Ąftebedarf ist, zeigt der Anteil der offenen Stellen deutlich: Bei fast jedem vierten Games-Unternehmen (23 Prozent) sind 10 bis 20 Prozent der Positionen unbesetzt, bei weiteren 7 Prozent sind es sogar ├╝ber 20 Prozent.

"Die vielf├Ąltigen wirtschaftlichen Herausforderungen gehen auch an der Games-Branche nicht spurlos vorbei. Das allgemein unsichere wirtschaftliche Umfeld und steigende Kosten belasten auch die Planungen der Games-Unternehmen. Das game Branchenbarometer zeigt aber dennoch einen Grundoptimismus f├╝r 2023 und macht deutlich, dass sich die deutsche Games-Branche voller Kraft in die Aufholjagt mit anderen Games-Standorten weltweit begeben hat", sagt Felix Falk, Gesch├Ąftsf├╝hrer des game ÔÇô Verband der deutschen Games-Branche. "Grunds├Ątzlich kann deshalb mit weiterem Wachstum des weltweiten Games-Marktes f├╝r die kommenden Jahre gerechnet werden. Entscheidend daf├╝r sind die Rahmenbedingungen f├╝r die Spiele-Entwicklung in Deutschland, die sich seit einigen Jahren endlich verbessern. Wichtige Grundlage ist dabei weiterhin die Games-F├Ârderung des Bundes, deren kurzzeitiger Stopp dieser positiven Entwicklung zum Gl├╝ck nun doch kein Ende gesetzt hat. Um die internationale Wettbewerbsf├Ąhigkeit weiter zu erm├Âglichen, m├╝ssen die F├Ârdermittel sich am tats├Ąchlichen Bedarf orientieren und auf 100 Millionen Euro j├Ąhrlich anwachsen. Gleichzeitig braucht es weitere Schritte, die in der Games-Strategie der Bundesregierung bereits beschrieben sind."

Quelle: Pressemitteilung