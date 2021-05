├ťber die H├Ąlfte der Deutschen spielen Computer- und Videospiele. Insgesamt greifen 58 Prozent im Alter zwischen 6 und 69 Jahren zu Konsole, PC oder Smartphone, um in digitale Welten einzutauchen. Allein im Corona-Jahr 2020 haben dabei rund 5 Prozent mehr Menschen in Deutschland Computer- und Videospiele neu f├╝r sich entdeckt.

Das gab heute der game ÔÇô Verband der deutschen Games-Branche auf Basis von Daten der Marktforschungsunternehmen GfK bekannt. Gespielt wird dabei in allen Altersklassen und von allen Geschlechtern gleicherma├čen. Die gr├Â├čte Gruppe an Gamerinnen und Gamern ist jedoch die der 50- bis 59-J├Ąhrigen. Hier spielt aktuell rund jeder F├╝nfte Computer- und Videospiele. Zusammen mit den Spielerinnen und Spielern der Altersklasse 60- bis 69-Jahre machen die sogenannten "Silver GamerÔÇť rund ein Drittel der gesamten Spielerschaft in Deutschland aus. Auch dieser Effekt sorgt f├╝r das in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegene Durchschnittsalter der Spielenden in Deutschland. Aktuell liegt es bei 37,4 Jahren.

"Games sind l├Ąngst ein gesamtgesellschaftliches Ph├Ąnomen. Aber noch nie haben in Deutschland so viele Menschen gespielt wie aktuell. Insgesamt ist die Zahl der Gamerinnen und Gamer in Deutschland in den vergangenen zw├Âlf Monaten mit rund 5 Prozent deutlich gewachsenÔÇť, sagt game-Gesch├Ąftsf├╝hrer Felix Falk. "Insbesondere w├Ąhrend der Lockdown-Phasen waren Games f├╝r Millionen Menschen gro├čartige Unterhaltung, eine willkommene Ablenkung und auch eine M├Âglichkeit, mit Familie und Freunden Spa├č zu haben und in Kontakt zu bleiben. Damit haben Computer- und Videospiele einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag geleistet und gleichzeitig viele Millionen Menschen zus├Ątzlich f├╝r sich begeistern k├Ânnen.ÔÇť

Quelle: Pressemitteilung