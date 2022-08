Nach einem starken Sprung im ersten Corona-Jahr 2020 hat sich der Anteil der Spielekäufe per Download 2021 stabilisiert: So stieg der Download-Anteil am Absatz von verkauften PC- und Konsolenspielen in Deutschland lediglich um einen Prozentpunkt im Vergleich zum Vorjahr auf 59 Prozent. Somit wurden im vergangenen Jahr erneut rund 6 von 10 Computer- und Videospielen als Download gekauft.

Das gab heute der game ‚Äď Verband der deutschen Games-Branche auf Basis von Daten des Marktforschungsunternehmens GfK bekannt. Gro√üe Unterschiede beim Download-Anteil gibt es je nach Plattform und Preis: Vor allem bei den g√ľnstigeren Titeln war der Anteil der Download-Spiele besonders hoch. Rund 8 von 10 Games bis 30 Euro wurden als Download gekauft. H√∂her bepreiste Titel wurden in der Tendenz h√§ufiger auf Datentr√§gern erworben: 68 Prozent aller Spiele mit einem Verkaufspreis ab 30 Euro kauften Spielende 2021 auf Datentr√§gern in Online-Stores oder im station√§ren Handel.

Wiederholt setzten vor allem PC-Gamerinnen und -Gamer beim Spielekauf auf Downloads, zum Beispiel auf Portalen wie Origin oder Steam. So betr√§gt der Download-Anteil am Absatz bei PC-Spielen rund 93 Prozent. Hingegen wurden knapp zwei Drittel (64 Prozent) aller Titel f√ľr Spielekonsolen wie Nintendo Switch, Playstation oder Xbox auf Datentr√§gern verkauft.

"Der Download-Kauf hat sich f√ľr viele Spielende aufgrund der guten Zug√§nglichkeit beim Spielekauf etabliert. Doch die Unterschiede von Spieleplattform zu Spieleplattform sind weiterhin gro√ü. So kann der Download-Kauf f√ľr PC-Spielende aufgrund von Online-Rabattaktionen oder etwa einem breiten Angebot an Indie-Games attraktiv sein. Andererseits greifen Konsolenfans gern auf Spiele per Datentr√§ger zu, um etwa die eigene Spielesammlung im Regal zu erweitern oder limitierte Spieleboxen mit Fanartikeln zu erwerben", kommentiert game-Gesch√§ftsf√ľhrer Felix Falk.

Deutscher Games-Markt 2021: Abermals großes Wachstum

Nach dem historischen Wachstumssprung von 32 Prozent im Jahr 2020 konnte der deutsche Games-Markt auch im Folgejahr nochmals einen deutlichen Umsatzsprung verzeichnen: So wurden 2021 mit Games, Games-Hardware und Geb√ľhren f√ľr Gaming-Online-Dienste insgesamt rund 9,8 Milliarden Euro umgesetzt ‚Äď ein Plus von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Unter anderem dank steigender In-Game- und In-App-K√§ufe wuchs der Umsatz mit Computer- und Videospielen um 19 Prozent auf rund 5,4 Milliarden Euro. Auch der Umsatz mit Gaming-Hardware ist insgesamt um 18 Prozent auf rund 3,6 Milliarden Euro gestiegen. Besonders gro√ü war hierbei die Nachfrage nach Spielekonsolen und Gaming-PC-Zubeh√∂r.

Quelle: Pressemitteilung