Ob spannungsvolle Fu├čballturniere, actionreiche Abenteuer im Team, entspannte Farmarbeit oder farbenfrohe Party-Spiele f├╝r die ganze Familie: Das Games-Jahr 2024 bot eine riesige Vielfalt an Spiele-Highlights f├╝r die Gamerinnen und Gamer in Deutschland an. Das zeigt sich besonders in den offiziellen game Jahrescharts, die die 2024 erfolgreichsten neu erschienenen Games f├╝r PC und Konsole in Deutschland abbilden.

Als Spitzenreiter unter den meistgekauften Spielen 2024 behauptet sich die Fu├čballsimulation "EA SPORTS FC 25" (Electronic Arts), die seit ihrer Ver├Âffentlichung Ende September immer wieder die Top-Pl├Ątze der deutschen Monatscharts belegte. Einen gro├čen Verkaufserfolg feiert auf dem zweiten Platz der First-Person-Shooter "Call of Duty: Black Ops 6" (Activision Blizzard), der im Single-, Kooperations- oder Mehrspieler-Modus die Spielenden auf spannungsvolle Missionen schickt. Der kooperative Third-Person-Shooter "Helldivers 2" (Sony Interactive Entertainment), in dem Spielende als Teil einer Eliteeinheit den Frieden in der Galaxie bewahren sollen, erobert den dritten Platz. An die idyllische, aber gleichzeitig auch herausfordernde Arbeit auf einem Bauernhof konnten sich Spielende in dem neuen "Landwirtschafts-Simulator 25" (GIANTS Software) machen, der sich Platz 4 der Jahresscharts sichert. Die Top 5 der erfolgreichsten neuen Games in Deutschland rundet auf dem f├╝nften Platz das Partyspiel "Super Mario Party Jamboree" (Nintendo) ab, bei dem man in zahlreichen bunten Minispielen mit Familie und Freunden seine F├Ąhigkeiten unter Beweis stellen kann.

Top 20 der als Download und auf Datentr├Ągern meistgekauften PC- und Konsolenspiele in Deutschland, die im Jahr 2024 erschienen:

Quelle. Pressemitteilung