Nachdem der deutsche Games-Markt in den vergangenen Jahren eine ganz neue Gr├Â├če erreicht hatte ÔÇô allein seit 2019 ist der Umsatz um ├╝ber 50 Prozent gewachsen ÔÇô legte er 2024 eine Wachstumspause ein. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in Deutschland mit Games, Spiele-Hardware und Online-Gaming-Services 9,4 Milliarden Euro umgesetzt.

Das entspricht einem Minus von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders deutlich fiel der R├╝ckgang beim Kauf von Spielen f├╝r PC, Konsole und Smartphone sowie bei der Hardware aus. Gegen den Trend des Gesamtmarktes gab es bei Online-Gaming-Services ein zweistelliges Wachstum. Der Umsatz in diesem Segment stieg um 12 Prozent auf 965 Millionen Euro. Hierzu geh├Âren etwa kostenpflichtige Abo-Dienste, die Zugang zu einer gro├čen Spiele-Auswahl geben, das Spielen in der Cloud oder Funktionen wie Online-Multiplayer und das Speichern von Spielst├Ąnden in der Cloud erm├Âglichen.

"Nachdem der deutsche Games-Markt in den vergangenen Jahren ganz neue H├Âhen erreicht hatte, legte er 2024 eine Wachstumspause ein. Zu den Gr├╝nden z├Ąhlen, dass es im vergangenen Jahr weniger gro├če Spiele-Ver├Âffentlichungen gab und sich zudem die Nachfrage nach Spielekonsolen wieder normalisiert hat. Das gr├Â├čte Wachstum zeigt sich bei Online-Gaming-Services wie dem Cloud-Gaming, was die fortw├Ąhrende Dynamik und Innovationskraft der Games-Branche unterstreicht. Das zusammen mit neuen Spielekonsolen und gro├čen Blockbuster-Titeln, die bereits angek├╝ndigt sind, kann in der nahen Zukunft mit erneutem Wachstum gerechnet werden", sagt game-Gesch├Ąftsf├╝hrer Felix Falk.

Games-Umsatz geht um 4 Prozent zur├╝ck

Der Umsatz mit Spielen f├╝r PC, Konsole und Mobilger├Ąte lag 2024 bei insgesamt 6,5 Milliarden Euro. Das sind 4 Prozent weniger als im Vorjahr. Besonders stark fiel der R├╝ckgang beim Kauf von Spielen aus. Hier ging der Umsatz um 17 Prozent auf 921 Millionen Euro zur├╝ck. Mit In-Game- und In-App-K├Ąufen wurden 2024 in Deutschland rund 4,6 Milliarden Euro umgesetzt. Dieses Marktsegment verzeichnete einen R├╝ckgang um lediglich 3 Prozent. Der Teilmarkt f├╝r In-Game- und In-App-K├Ąufe ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Ob kostenfreier Free-to-Play-Titel oder Vollpreisspiel: Immer mehr Spiele bieten zus├Ątzliche Inhalte an. Das Angebot ist dabei sehr unterschiedlich und reicht von sogenannten Skins, die das Aussehen der eigenen Spielfigur komplett ver├Ąndern k├Ânnen, ├╝ber Season Passes, die ├╝ber mehrere Wochen Inhalte zum Freispielen anbieten, bis hin zu kompletten Erweiterungen mit neuen Kampagnen oder Missionen. In-Game-K├Ąufe erlauben es den Spielerinnen und Spielern ihr Spielerlebnis zu individualisieren oder zu erweitern; aus Sicht der Unternehmen sind In-Game-K├Ąufe eine wichtige Einnahmequelle, auch um das wirtschaftliche Risiko durch die in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Entwicklungskosten zu verringern.

Nachfrage nach Spielekonsolen hat sich normalisiert

Der Umsatz mit Spiele-Hardware ist 2024 insgesamt um 10 Prozent auf rund 2,9 Milliarden Euro zur├╝ckgegangen. Die einzelnen Segmente haben sich dabei recht unterschiedlich entwickelt. Den gr├Â├čten R├╝ckgang gab es bei Spielekonsolen. Hier wurden 807 Millionen Euro und damit 26 Prozent weniger als noch vor einem Jahr umgesetzt. 2023 war allerdings auch ein besonderes Jahr f├╝r Spielekonsolen: Nachdem viele Modelle ├╝ber Jahre nicht durchg├Ąngig im Handel verf├╝gbar waren, waren 2023 alle aktuellen Modelle erstmals dauerhaft verf├╝gbar. Viele Spielerinnen und Spieler griffen daher zu und es kam zu Nachholeffekten. Das wird auch deutlich, wenn man den Umsatz mit Spielekonsolen von 2024 und 2022 vergleicht: Trotz des gro├čen R├╝ckgangs um 26 Prozent lag der Umsatz 2024 immer noch ├╝ber dem von 2022. Der Umsatz mit Zubeh├Âr f├╝r Spielekonsolen stieg 2024 sogar auf 391 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von 5 Prozent. Der Markt f├╝r Spiele-PCs und -Laptops entwickelte sich recht stabil: Mit ihnen wurden 540 Millionen Euro umgesetzt und damit 1 Prozent weniger als noch 2023. Etwas schlechter sieht die Entwicklung beim Zubeh├Âr f├╝r Spiele-PCs aus, wozu spezielle Eingabeger├Ąte ebenso geh├Âren wie Grafikkarten und Co.: Hier ging der Umsatz um 4 Prozent auf rund 1,2 Milliarden Euro zur├╝ck.

Quelle: Pressemitteilung