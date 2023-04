Nach den gro√üen Umsatzspr√ľngen 2020 und 2021 hat sich der deutsche Games-Markt 2022 auf hohem Niveau stabilisiert, so lautet das Fazit des game Verband der deutschen Games-Branche bei der Vorstellung der Marktdaten, die auf Erhebungen von GfK und Data.ai basieren. F√ľhrte die Corona-Pandemie zu einem j√§hrlichen Wachstum von 32 beziehungsweise 17 Prozent, stieg der Umsatz mit Games, Gaming-Hardware und Gaming-Online-Services 2022 nun weiter um ein Prozent auf 9,87 Milliarden Euro.

"Der deutsche Games-Markt hat sich 2022 trotz einiger Herausforderungen erstaunlich stabil gezeigt. Nach dem starken Wachstum im Zuge der Corona-Pandemie hatten viele einen Umsatzr√ľckgang erwartet, beispielsweise aufgrund der hohen Inflation im Jahr 2022, der wieder zur√ľckgehenden Spielzeiten oder zahlreichen verschobenen Spielever√∂ffentlichungen. Vor diesem Hintergrund ist das kleine Wachstum von einem Prozent 2022 ein Erfolg, mit dem sich der deutsche Games-Markt nahe der 10-Milliarden-Euro-Marke stabilisiert", sagt Felix Falk, Gesch√§ftsf√ľhrer des game ‚Äď Verband der deutschen Games-Branche.

Auch die Anzahl der Gamerinnen und Gamer stabilisiert sich nach dem Wachstum in den Corona-Jahren auf hohem Niveau: So spielen rund 6 von 10 der 6- bis 69-Jährigen in Deutschland. Der Anteil der Geschlechter ist dabei nahezu ausgeglichen: 48 Prozent der Spielenden in Deutschland sind Frauen, 52 Prozent Männer. Der Altersdurchschnitt ist, wie in den vorangegangenen Jahren, weiter leicht gestiegen und beträgt mittlerweile 37,9 Jahre. Insgesamt sind 78 Prozent der Spielenden in Deutschland mindestens 18 Jahre alt.

Umsatz mit Gaming-Online-Services wächst, Gaming-Hardware etwas weniger gefragt

Wie der Gesamtmarkt hat sich auch der Teilbereich mit Games f√ľr PC, Spielekonsole und Mobilger√§te stabil entwickelt. Sowohl mit dem Verkauf von Computer- und Videospielen (-1 Prozent auf rund 1,1 Milliarden Euro) als auch mit In-Game- und In-App-K√§ufen (+2 Prozent auf rund 4,5 Milliarden Euro) wurden im Vergleich zum Vorjahr √§hnliche Ums√§tze erzielt. Hierzu z√§hlen beispielsweise Season P√§sse, zus√§tzliche Level, kosmetische Inhalte wie Skins oder Abo-Geb√ľhren f√ľr einzelne Online-Games. Insgesamt w√§chst der Umsatz mit Games f√ľr PC, Spielekonsole und Mobilger√§te 2022 um rund ein Prozent auf 5,5 Milliarden Euro.

Weiterhin stark gewachsen ist das Marktsegment der Gaming-Online-Services: Der Umsatz mit entsprechenden Diensten ist um 20 Prozent auf 866 Millionen Euro gestiegen. Hierzu geh√∂ren etwa kostenpflichtige Abo-Dienste, die Zugang zu einer gro√üen Spiele-Auswahl geben, das Spielen in der Cloud oder Funktionen wie Online-Multiplayer und das Speichern von Spielst√§nden in der Cloud erm√∂glichen. Dieses Marktsegment entwickelt sich besonders dynamisch. Das wird sowohl am starken Umsatzwachstum als auch an den verschiedenen Angeboten deutlich. So wurden in diesem Bereich zwar auch Services gro√üer Anbieter im vergangenen Jahr eingestellt, gleichzeitig wurden andere Angebote aber auch aus- und umgebaut. Viele Gaming-Online-Services bieten damit l√§ngst mehrere Funktionen, was die bisherige Aufteilung in Online-Gaming-Dienste, Gaming-Abo-Dienste und Cloud-Gaming-Dienste mittlerweile obsolet macht. Beispiele f√ľr solche Dienste sind EA Play, Nintendo Switch Online, PlayStation Plus, Xbox Game Pass oder Ubisoft+.

Einer der wesentlichen Wachstumstreiber der vergangenen Jahre war Gaming-Hardware wie Spiele-PCs, Spielekonsolen und entsprechendes Zubeh√∂r. Nach Wachstumsspr√ľngen von 30 und 18 Prozent in den zwei vorangegangenen Jahren ist dieses Marktsegment 2022 erstmals wieder leicht um rund 3 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro zur√ľckgegangen. Zu den Hintergr√ľnden geh√∂rt unter anderem die 2022 weiterhin noch nicht fl√§chendeckende Verf√ľgbarkeit von Spielekonsolen wie der PlayStation 5 und der Xbox Series X sowie den neuesten Grafikkarten. Zudem zeigt das gro√üe Wachstum der beiden vorangegangenen Jahre, dass sich viele Spielerinnen und Spieler bereits mit neuer Gaming-Hardware eingedeckt haben.

Quelle: Pressemitteilung