Kurz vor dem f├╝r Anfang Juli erwarteten Kabinettsbeschluss zum Bundeshaushalt f├╝r 2024 weist der game ÔÇô Verband der deutschen Games-Branche auf die akuten negativen Auswirkungen des derzeitigen F├Ârderantragsstopps auf den Games-Standort Deutschland hin: So ergab eine verbandsinterne Umfrage nach dem nur kurz anhaltenden ersten Antragsstopp Ende 2022, dass ein l├Ąngerfristiger Antragsstopp f├╝r 80 Prozent der befragten Unternehmen schwerwiegende Konsequenzen h├Ątte.

Mehr als jedes dritte Unternehmen (35 Prozent) plante danach noch im Laufe des Jahres 2023 einen F├Ârderantrag zu stellen, ebenso viele im Jahr 2024. Der derzeitige zweite F├Ârderantragsstopp, der ohne zus├Ątzliche Gelder sogar bis Anfang 2025 dauern w├╝rde, stellt daher viele Spiele-Entwicklerinnen und -Entwickler in Deutschland vor teils existenzielle Herausforderungen.

game-Gesch├Ąftsf├╝hrer Felix Falk sagt hierzu: "Der F├Ârderstopp hat viele Games-Unternehmen kalt erwischt. F├╝r diese wird die Lage jetzt immer schwieriger: Projekte k├Ânnen nicht wie geplant starten, verz├Âgern sich, internationale Partner springen ab. Jetzt kommt es auf die Bundesregierung an, allen voran den Wirtschaftsminister und den Finanzminister. Die Games-F├Ârderung muss bereits jetzt im Regierungsentwurf des Bundeshaushaltes von zuletzt 70 Millionen Euro auf 125 Millionen Euro ab 2024 erh├Âht werden. Nur so wird der aktuelle starke Aufschwung nicht gleich wieder abgew├╝rgt. Als n├Ąchster Schritt muss eine erg├Ąnzende steuerliche Games-F├Ârderung folgen, wie sie international l├Ąngst Standard ist. Das stellt Wachstum, hohe zus├Ątzliche Steuereinnahmen und Investitionen nachhaltig sicher. Deutschland hat die Chance, von der gro├čen wirtschaftlichen, kulturellen und technologischen Kraft von Games endlich zu profitieren. Im starken weltweiten Wettbewerb geht das aber nur mit vergleichbaren und verl├Ąsslichen Standortbedingungen. Keine drei Jahre nach Einf├╝hrung der F├Ârderung und dem so jungen Start der Aufholjagd bereits eine F├Ârderpause f├╝r rund anderthalb Jahre einzulegen, w├Ąre die politische Absage an das selbst gesteckte Ziel der Koalition, Deutschland zum Leitmarkt f├╝r Games zu entwickeln."

Derzeit k├Ânnen bis Anfang 2025 keine neuen Antr├Ąge f├╝r die Games-F├Ârderung des Bundes gestellt werden. Damit gelten seit Anfang Mai f├╝r jedes neue Projekt wieder Standortbedingungen wie vor Einf├╝hrung der Games-F├Ârderung 2019. Damals bot Deutschland im Vergleich zu Standorten wie Gro├čbritannien, Kanada oder Frankreich aufgrund fehlender Unterst├╝tzung keine international vergleichbaren Rahmenbedingungen. Die Kosten f├╝r die Spiele-Entwicklung lagen rund 30 Prozent ├╝ber denen anderer Standorte. F├╝r neue Spiele-Projekte gilt dieser Nachteil seit dem Antragsstopp nun wieder, obwohl sich die positiven Effekte der Bundesf├Ârderung gerade einstellen: Allein die Anzahl an Games-Unternehmen ist in den vergangenen zwei Jahren um 26 Prozent gestiegen ÔÇô Tendenz weiter zunehmend.

Bereits nach Bekanntwerden des F├Ârderantragsstopps Anfang Mai hatte der game-Verband eine Weiterentwicklung der Games-F├Ârderung gefordert. Neben dem bestehenden Games-Fonds, der aufgrund des Wachstums an Unternehmen und Projekten nicht mehr ausreicht, soll auch eine steuerliche Games-F├Ârderung treten. Dieses Modell ÔÇô Fonds plus steuerlicher F├Ârderung ÔÇô wird von vielen besonders erfolgreichen Games-Standorten schon seit Jahren eingesetzt und hat sich international bew├Ąhrt. Ein weiterer Vorteil der steuerlichen Games-F├Ârderung: Die F├Ârdermittel m├╝ssten nicht in ├Âffentlichen Haushalten vorgehalten werden, sondern werden bei entsprechenden Investitionen von der Steuerschuld der Unternehmen abgezogen. Es w├╝rde also schon Geld investiert werden, bevor die F├Ârderung greift. Das macht diese erg├Ąnzende Ma├čnahme auch f├╝r die Politik spannend: Immerhin sind so die Schaffung hochklassiger Arbeitspl├Ątze, zus├Ątzliche Investitionen und Steuereinnahmen sichergestellt. Insgesamt w├╝rde Deutschland damit als Games-Standort wettbewerbsf├Ąhige und verl├Ąssliche Rahmenbedingungen bieten. Diese sind Voraussetzung, um das in der Games-Strategie des Bundes festgehaltene Ziel, Deutschland zu einem Games-Leitmarkt zu entwickeln, ├╝berhaupt erreichen zu k├Ânnen.

Quelle: Pressemitteilung