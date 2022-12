All I want for ChristmasÔÇŽ sind Games! In diesem Jahr stehen Computer- und Videospiele sowie Produkte, die auf Games-Marken basieren, auf Weihnachts-Wunschzetteln von Millionen Menschen hierzulande: Rund 13,9 Millionen Deutsche w├╝nschen sich zu Weihnachten Spiele, Gaming-Zubeh├Âr, Guthaben f├╝r Games und Games-Services, Spielekonsolen und sogar Comics, B├╝cher oder Filme mit Games-Bezug.

Das gab heute der game ÔÇô Verband der deutschen Games-Branche auf Basis einer repr├Ąsentativen Umfrage in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov bekannt. Auf den besonderen Spielspa├č rund um die Festtage mit neuen Games, Games-Hardware und Co. freuen sich am meisten die J├╝ngeren: Bei vier von zehn (41 Prozent) der 16- bis 24-J├Ąhrigen stehen Games-Artikel auf dem Wunschzettel. Gro├č ist das Interesse an Gaming-Geschenken auch bei den 25- bis 34-J├Ąhrigen (35 Prozent) sowie bei der Altersklasse 35 bis 44 Jahre (34 Prozent).

Was sind die beliebtesten Gaming-Geschenke?

Ob der aktuellste Spiele-Blockbuster, die neue Fortsetzung der Lieblingsspielreihe oder einfach dieses eine Game, das man schon immer spielen wollte: Der klare Sieger der beliebtesten Gaming-Geschenke sind Games selbst ÔÇô bei rund 6 Millionen Deutschen stehen sie auf dem Wunschzettel. Platz 2 der meistgew├╝nschten Games-Artikel zu Weihnachten belegt Gaming-Zubeh├Âr ÔÇô hierzu geh├Âren etwa Gamepads, Tastaturen oder Headsets. Knapp 3,5 Millionen w├╝rden sich ├╝ber ein Geschenk aus diesem Bereich unter dem Weihnachtsbaum freuen. Knapp dahinter folgen Guthaben f├╝r Games und Games-Services ÔÇô beispielsweise f├╝r Gaming-Abos oder Guthabenkarten f├╝r Online-Games-Shops ÔÇô mit 3,3 Millionen sowie Spielekonsolen mit 3,2 Millionen Menschen, die sich solche Geschenke w├╝nschen. Auch Games-Artikel mit popkulturellem Bezug sind in diesem Jahr sehr begehrt: So geh├Âren B├╝cher oder Comics sowie Filme oder Serien mit Games-Bezug f├╝r jeweils knapp 2,2 Millionen beziehungsweise 1,9 Millionen Deutsche zu den Wunschgeschenken. Als Klassiker f├╝r Gamerinnen und Gamerin landet der Gaming-PC bei 2,1 Millionen Deutschen auf der Wunschliste.

Quelle: Pressemitteilung