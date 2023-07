Zum Start des Sommers zogen direkt vier Neuerscheinungen in die offiziellen game Charts ein: Im Juni erobert das neu erschienene Rollenspiel "Diablo IV" (Activision Blizzard) direkt den ersten Platz der meistgekauften PC- und Konsolenspiele.

Neben Dämonen bekämpfen und alptraumhafte Dungeons erkunden, freuten sich Spielende im Juni über ein weiteres actiongeladenes Abenteuer – die Fortsetzung der gleichnamigen Spielereihe „Final Fantasy XVI“ (Square Enix), die erst im Juni erschien und auf dem zweiten Platz der deutschen Charts landet. Die ebenfalls im vergangenen Monat neu erschienene Simulation der Formel-1-Weltmeisterschaft 2023 "F1 23" (Electronic Arts) belegt den vierten Platz und landet somit gleich hinter dem Sportspiel-Hit "EA SPORTS FIFA 23" (Electronic Arts) auf Platz 3. Mit dem Kampfspiel „Street Fighter 6“ (Capcom) schafft es außerdem eine weitere Neuerscheinung in die Charts auf Platz 12. Der Vormonatserste "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" (Nintendo) bleibt in den Top 5 auf dem fünften Platz.

Top 20 der meistgekauften PC- und Konsolenspiele im Juni 2023 in Deutschland:

