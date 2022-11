Ob zu Pop-Songs vor dem Bildschirm abtanzen und dabei Punkte sammeln, mit einer Virtual-Reality-Brille Lichtschwerter im Takt zur Musik schwingen oder spielerisch ganze Fitness-Routinen absolvieren: Computer- und Videospiele, die man nur mit k├Ârperlicher Bewegung meistert und die damit auf unterhaltsame Art und Weise die Fitness f├Ârdern, ├╝berzeugen rund jeden zweiten Menschen in Deutschland.

So hat knapp ein Drittel (30 Prozent) schon mal Games gespielt, die die k├Ârperliche Fitness unterst├╝tzen, und weitere 17 Prozent sind an solchen Spielen interessiert. Das geht aus einer repr├Ąsentativen Umfrage des game ÔÇô Verband der deutschen Games-Branche in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut YouGov hervor.

Erst vor kurzem berichtete die Weltgesundheitsorganisation, dass Millionen Menschen in Deutschland sich im Alltag nicht ausreichend bewegen und dadurch einem h├Âheren Gesundheitsrisiko ausgesetzt sind. Durch den Spa├čfaktor und verschiedene Belohnungselemente wie Troph├Ąen- und Punktesammeln k├Ânnen Computer- und Videospiele die k├Ârperliche Aktivit├Ąt f├Ârdern und die Motivation erh├Âhen. Etwa bei Games wie dem Fitness-Spiel ÔÇÜRing Fit Adventure' von Nintendo oder den Rhythmusspielen ÔÇÜJust Dance' von Ubisoft und ÔÇÜBeat Saber' von Beat Games werden Bewegungen mit Gaming kombiniert. Mithilfe von Hardware wie einer Kamera f├╝r die Spielkonsole oder spezieller Controller k├Ânnen Spielende so auch von zuhause aus beim Training am Ball bleiben. Insbesondere die J├╝ngeren spielen gern Games, um in Bewegung zu bleiben. So sind mehr als ein Drittel der 16- bis 24-J├Ąhrigen (38 Prozent) und ├╝ber die H├Ąlfte der 25- bis 34-J├Ąhrigen (52 Prozent) in Deutschland mithilfe von Games k├Ârperlich aktiv und waren es schon einmal. Doch auch f├╝r die ├älteren bieten die gamifizierten ├ťbungen eine spannende Alternative: So h├Ąlt sich rund jeder beziehungsweise jede Sechste (16 Prozent) ├╝ber 55 Jahren mit solchen Games bereits fit und jeder beziehungsweise jede Siebte (14 Prozent) h├Ątte in Zukunft daran Interesse.

"Games f├╝r die k├Ârperliche Fitness stehen bei Jung und Alt hoch im Kurs, denn sie machen nicht nur Spa├č, sondern motivieren zum Sport treiben. Es gibt bereits ein vielf├Ąltiges Angebot an Spielen, die unterschiedlichste Sportarten und -aktivit├Ąten simulieren und f├╝r die ich mich k├Ârperlich bet├Ątigen muss. So wird das Tennisturnier im eigenen Wohnzimmer m├Âglich, genauso wie eine Runde Volleyball mit Freunden oder das Erlernen einer kompletten TanzchoreografieÔÇť, sagt Felix Falk, Gesch├Ąftsf├╝hrer des game.