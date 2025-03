Ritter, Monsterj√§ger und ruhmreiche Imperien f√ľhren im Februar die offiziellen game Charts an: An die Spitze der meistverkauften PC- und Konsolenspiele in Deutschland schafft es das Mittelalter-Rollenspiel "Kingdom Come: Deliverance II" (Deep Silver), das im Februar als Fortsetzung des gleichnamigen ersten Teils ver√∂ffentlicht wurde.

Auf dem zweiten Platz folgt das Action-Rollenspiel "Monster Hunter Wilds" (Capcom), das am 28. Februar erschien und damit innerhalb k√ľrzester Zeit nach seiner Ver√∂ffentlichung einen Charts-Erfolg feiert. Eine weitere Neuver√∂ffentlichung schafft es in die Top 5 f√ľr Februar: "Sid Meier's Civilization VII" (2K) als neuester Teil der bekannten rundenbasierten Globalstrategie landet auf dem vierten Platz. Das ebenfalls im Februar neu erschienene Fantasy-Rollenspiel "Avowed" (Microsoft) landet auf Platz 17. F√ľnf Titel steigen wieder in die Charts ein: "Kingdom Come: Deliverance" (Deep Silver), passend zur Ver√∂ffentlichung der Fortsetzung, auf Platz 9, "Command & Conquer: Ultimate Collection" (Electronic Arts) und "Anno 1800" (Ubisoft) auf den Pl√§tzen 11 und 12 sowie "Command & Conquer: Remastered Collection" (Electronic Arts) und "Star Wars Outlaws" (Ubisoft) auf Platz 18 beziehungsweise 20.

Top 20 der als Download und auf Datenträgern meistgekauften PC- und Konsolenspiele im Februar 2025 in Deutschland:

Quelle: Pressemitteilung