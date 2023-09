Drei neue Spieletitel schaffen es im August in die offiziellen game Charts: So landet das Ende August erschienene Mecha-basierte Actionspiel "Armored Core VI: Fires of Rubicon" (Bandai Namco Entertainment) in den Top 5 der meistgekauften PC- und Konsolenspiele in Deutschland und belegt direkt den vierten Platz.

Das in Deutschland entwickelte Action-Rollenspiel "Atlas Fallen" (Focus Entertainment), das ebenfalls im August erschien, landet auf dem zwölften Platz. Neu in den Charts ist auch das American-Football-Spiel "Madden NFL 24" (Electronic Arts) auf Platz 18. An der Spitze steht abermals der Action-Hit "Grand Theft Auto V" (Rockstar Games) und der Vormonatserste, das Action-RPG "Diablo IV" (Activision Blizzard), findet sich im August auf Platz 3 wieder.

Top 20 der als Download und auf Datenträgern meistgekauften PC- und Konsolenspiele im August 2023 in Deutschland:

Quelle: Pressemitteilung