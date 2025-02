Fan-Lieblinge der vergangenen Monate und Open-World-Klassiker erobern die Top-Plätze der offiziellen game Charts im Januar: Zum dritten Monat in Folge behauptet sich "EA SPORTS FC 25" (Electronic Arts) auf dem ersten Platz der Charts. Gefolgt wird die Fußballsimulation vom Open-World-Hit "Grand Theft Auto V" (Rockstar Games), der im Januar - mehr als 11 Jahre nach seiner Veröffentlichung - auf dem zweiten Platz einen weiteren Verkaufserfolg feiert.

Den dritten Platz sichert sich das magische Action-Adventure "Hogwarts Legacy" (Warner Bros. Games). Ebenfalls in den Top 5: das Western-Abenteuer "Red Dead Redemption 2" (Rockstar Games) auf dem vierten und der First-Person-Shooter "Call of Duty: Black Ops 6" (Activision Blizzard) auf dem fünften Platz. Neu in den Charts auf Platz 19 ist der Titel "Donkey Kong Country Returns HD" (Nintendo), der im Januar für die Nintendo Switch als grafisch verbesserte Version des bekannten Jump‘n‘Run-Spiels aus dem Jahr 2010 neu erschien.

Top 20 der als Download und auf Datenträgern meistgekauften PC- und Konsolenspiele im Januar 2025 in Deutschland:

Quelle: Pressemitteilung