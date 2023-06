Den ersten Platz der offiziellen game Charts im Mai erobert "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" (Nintendo) ÔÇô die von Fans langersehnte Fortsetzung der gleichnamigen Spiele-Reihe.

Das erst im Mai erschienene Action-Adventure landet so vor dem Open-World-Rollenspiel "Hogwarts Legacy" (Warner Bros. Games) und der Fu├čballsimulation "EA SPORTS FIFA 23" (Electronic Arts), die den zweiten und dritten Platz der meistgekauften PC- und Konsolenspiele des Monats in Deutschland belegen. Der Vormonatserste "Star Wars Jedi: Survior" (Electronic Arts) r├╝ckt zur├╝ck auf den vierten Platz. Mit "Lego 2K Drive" (2K) auf Platz 8 schafft es au├čerdem eine weitere Neuerscheinung in die Charts.

Top 20 der meistgekauften PC- und Konsolenspiele im Mai 2023 in Deutschland:

Quelle: Pressemitteilung