Durch viel Action und Spannung - ob in einem vom Zombies befallenen Los Angeles oder in einer weit entfernten Galaxis ÔÇô zeichnen sich die Top-Titel der offiziellen game Charts im April aus. So belegt das erst im April erschienene "Star Wars"-Spiel, das Action-Adventure "Star Wars Jedi: Survior" (Electronic Arts), schon den ersten Platz der meistgekauften Games des Monats in Deutschland.

Das ebenfalls neu erschienene First-Person-Rollenspiel in der Zombie-Apokalypse-Kulisse von LA "Dead Island 2" (Deep Silver) landet auf dem dritten Platz, direkt hinter dem Vormonatsersten "EA SPORTS FIFA 23" (Electronic Arts). Die game Charts bilden die Top 20 Spiele des jeweiligen Monats ab, die als Download und auf Datentr├Ągern plattform├╝bergreifend in Deutschland verkauft wurden.

Top 20 der meistgekauften PC- und Konsolenspiele im April 2023 in Deutschland:

Quelle: Pressemitteilung