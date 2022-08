Vom 24. bis 28. August öffnet die gamescom wieder ihre Tore in Köln. Die Standortinitiative Gamecity Hamburg wird mit einem Stand am Indie Arena Booth in Halle 10.2 vertreten sein. Sechs Indie-Studios aus Hamburg werden dort ihre Games den gamescom Besucher*innen sowie Publishern und der Presse präsentieren. Auch zahlreiche weitere Unternehmen aus Hamburg werden auf der gamescom ausstellen, die erstmals seit zwei Jahren wieder die internationale Games-Branche zusammenbringt.

"Mit √ľber 180 Studios, Publishern und Games-Unternehmen ist Hamburg ein Hotspot f√ľr die Spieleentwicklung in Europa. 2.500 Arbeitspl√§tze umfasst die Hamburger Gamesbranche und sie ist auf Wachstumskurs: Aktuell z√§hlen wir mehr als 200 offene Stellen bei den Games-Unternehmen der Stadt. Wir freuen uns, dass sich Hamburger Unternehmen wieder auf der gamescom 2022 pr√§sentieren k√∂nnen. Sie zeigen, dass Hamburg nicht nur zukunftssichere Jobs, hochkar√§tige Karriereperspektiven und einzigartiges Networking bietet, sondern auch, dass hier hochqualitative Spiele sowohl bei gro√üen Playern der Branche als auch bei zahlreichen Indie-Studios entstehen", sagt Dennis Schoubye, Leiter von Gamecity Hamburg.

Gamecity Hamburg zeigt mit einem Stand auf dem Indie Arena Booth in Halle 10.2 Flagge f√ľr die Hansestadt. √úber das F√∂rderprogramm "Road to gamescom 2022" erm√∂glicht Gamecity Hamburg sechs Indie-Studios kostenlos eine Pr√§senz auf Europas gr√∂√üter Messe f√ľr Videospiele. So k√∂nnen die Studios wichtige Kontakte zu Publishern, zuk√ľnftigen Partnern, Medien und Influencer*innen kn√ľpfen, sowie Gamer*innen die eigenen Spieleprojekte vorstellen, wichtiges Feedback zur weiteren Entwicklung ihrer Spiele erhalten und zuk√ľnftige Fans begeistern.

Diese sechs Games und Unternehmen präsentiert Gamecity Hamburg auf der Indie Arena Booth:

Tiny Roar mit "XEL" : Im k√ľrzlich ver√∂ffentlichten Sci-Fi-Adventure helfen Spieler*innen der Protagonistin Reid, ihre r√§tselhafte Vergangenheit aufzudecken.

Beardshaker Games, THREAKS und Octofox Games hatten 2020 f√ľr ihre Projekte die Gamecity Hamburg Prototypenf√∂rderung erhalten. OneManOnMars hat mit seinem Projekt "Leif‚Äôs Adventure" ebenfalls 2020 den Games Lift Inkubator von Gamecity Hamburg erfolgreich durchlaufen.

Quelle: Pressemitteilung