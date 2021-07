Die Vorbereitungen zu der gamescom laufen bereits auf Hochtouren. Natürlich haben sich bereits jetzt auch schon zahlreiche Entwickler und Publisher ihre digitale Teilnahme als Partner der gamescom bestätigt, arunter diverse internationale Top-Unternehmen.

Folgende Unternehmen sind bereits mit dabei:

505 Games

Activision

Aerosoft

Assemble Entertainment

astragon Entertainment

BANDAI NAMCO Entertainment

Bethesda Softworks

Electronic Arts

GAMEVIL COM2US Europe

Headup Games

Indie Arena Booth

Koch Media

NExT Studios (Tencent Games)

SEGA Europe

Team17

Thunderful Games

Ubisoft

Wargaming

Xbox

Als Partner der gamescom werden die Unternehmen mit ihren Inhalten auf dem Content Hub gamescom now, in den verschiedenen gamescom-Shows - wie der gamescom: Opening Night Live oder dem gamescom studio -, sowie in Produktionen von Medien- und Reichweitenpartnern auftreten.

Zu den oben genannten Unternehmen kommen 80 kuratierte Indie-Top-Titel, die sich auf der in gamescom now eingebundenen Indie Arena Booth Online ("IAB Online“) an großen, virtuellen Ständen präsentieren. Das konkrete Line-Up der IAB Online wird Ende Juli bekannt gegeben. Über 40 weitere Indie-Titel tummeln sich darüber hinaus im „Arcade Village“ der IAB Online. Kontinuierlich werden weitere Partnerschaften abgeschlossen und bekanntgegeben.

Zu den bereits verkündeten Medien- und Reichweitenpartnern wie Facebook Gaming, TikTok, Twitch oder YouTube stößt nun auch die Seven.One Entertainment Group, Marktführer im deutschsprachigen Raum in der Medialisierung von Esports im Free-TV und digital. Die Seven.One Entertainment Group wird mit ProSieben MAXX und der weltweit agierenden digitalen Gaming- & Esports-Plattform esports.com erstmals Medienpartner der gamescom 2021. Außerdem ist das russische soziale Netzwerk VK.com neu dabei.

Auch das Leitthema der gamescom 2021 steht fest: Mit "Games: Die neue Normalität“ wird der Fokus auf das große Potenzial von Games für die Gesellschaft gelegt, das insbesondere in einer digitaleren und vernetzteren Welt nach der Corona-Pandemie gehoben werden muss. Zu den Trends gehören "Mehr Games für weniger Geld“, denn noch nie war es so günstig, eine dermaßen große Vielfalt an Games zu spielen wie heute, sowie "Live Streaming“, denn Live-Übertragungen mit Community sind nicht mehr nur ein Phänomen der Games-Kultur, das gerade in den vergangenen Monaten nochmals stark gewachsen ist, sondern sind längst zum Lagerfeuer der digitalen Zeit geworden.

Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse: "Insbesondere mit Blick auf die Unwägbarkeiten der Spiele-Produktion während der Corona-Pandemie und den deutlich kürzeren Vorbereitungszeiten eines Digital-Events freuen wir uns sehr über die eindrucksvolle Liste der jetzt schon bestätigten gamescom-Partner. Damit unterstreicht auch die rein digitale gamescom mit ihren Shows und Neuerungen ihre große Bedeutung für die Branche und die weltweite Games-Community. Gemeinsam mit den bereits gewonnenen und weiterhin dazukommenden Partnern werden wir auch 2021 für Millionen Gaming-Fans weltweit ein emotionales und erlebnisreiches Programm auf die Bühne bringen. Ich freue mich schon jetzt darauf, mit der ganzen Community am 25. August den Start der gamescom 2021 und die vielen Premieren der gamescom: Opening Night Live digital zu feiern.“

Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche e.V.: "Das ganze Team der gamescom arbeitet seit Monaten hart daran, die gamescom auch 2021 zu einem der besten digitalen Events des Jahres zu machen – mit mehr Strahlkraft, spannenden Games und unter anderem einem komplett neu aufgesetzten zentralen Hub gamescom now. Games können gerade in diesen Zeiten einmal mehr zeigen, dass sie fantastische Unterhaltung, sozialen Zusammenhalt und Innovation über alle Bereiche hinweg bedeuten.“

Die gamescom 2021 findet digital vom 25. bis 27. August statt.

Quelle: Pressemitteilung