Die gamescom findet auch im Jahr 2021 rein digital statt und ist f├╝r Gaming-Fans komplett kostenlos. Der neu entwickelte Content-Hub gamescom now ist dabei die erste Anlaufstelle: Hier gibt es alle Live-Streams, Shows und auch das interaktive Spiel der Indie Arena Booth Online.

Ab sofort k├Ânnen sich Fans f├╝r gamescom now registrieren und sich damit zahlreiche Vorteile sichern. Zudem startet heute die Community-Aktion gamescom EPIX, ├╝ber die gemeinsam Aufgaben absolviert und exklusive Preise gewonnen werden k├Ânnen. Zu den bereits verk├╝ndeten Unternehmen, die an der gamescom 2021 teilnehmen, gesellen sich seit neuestem unter anderem mit Daedalic, Frontier Developments, Konami Digital Entertainment B.V., Mediatonic, Netmarble, Pearl Abyss Corp und Smilegate West weitere internationale Schwergewichte sowie zahlreiche Indie-Studios hinzu.

gamescom now: komplett neu und mit vielen Verbesserungen

Auf gamescom now schl├Ągt das Herz der gamescom 2021, denn dort werden die gamescom-Shows sowie alle Inhalte der Partner ├╝bersichtlich und leicht zug├Ąnglich geb├╝ndelt. Die Plattform wurde inhaltlich und technisch komplett neu aufgesetzt sowie f├╝r die Nutzung auf Mobilger├Ąten optimiert. F├╝r Besucherinnen und Besucher bedeutet das: eine deutlich verbesserte Benutzerf├╝hrung, zahlreiche neue Filterfunktionen, etliche Live-Streams, Events und Shows sowie Informationen ├╝ber alle Neuheiten, Games und gamescom-Partner.

Wer sich ab jetzt f├╝r gamescom now registriert, genie├čt diverse Vorteile. Registrierte Nutzerinnen und Nutzer k├Ânnen auf den Partnerseiten beteiligter Unternehmen beispielsweise Codes f├╝r verschiedenste Goodies ergattern. Au├čerdem k├Ânnen sich Registrierte ihre eigene Watchlist zusammenstellen und nach den pers├Ânlichen Vorlieben anpassen. Zudem erm├Âglicht eine Registrierung die Teilnahme an gamescom EPIX.

Auf folgender Seite k├Ânnen sich Fans ab jetzt f├╝r gamescom now und damit f├╝r gamescom EPIX registrieren: https://now.gamescom.de/epix

gamescom EPIX: Community-Feeling und exklusive Preise

Die neue Community-Aktion gamescom EPIX l├Ąsst Gaming-Fans tiefer in den gamescom-Kosmos eintauchen. ├ťber alle gamescom-Kan├Ąle hinweg - beispielsweise gamescom now, Facebook, Twitter, Instagram, Discord, TikTok ÔÇô sowie bei diversen Partnerproduktionen k├Ânnen Fans Quests erledigen. Sind sie als Community hierbei erfolgreich genug, ├Âffnet sich am Ende der gamescom Vault, in dem viele exklusive Gewinne warten, etwa gamescom-gebrandete In-Game-Items. Schon bei den ersten f├╝nf heute gelaunchten Quests werden die Fans von "EPI", der munteren "Electronic Protective Intelligence" der gamescom, begleitet. Im Wochenturnus folgen bis zum Ende der gamescom 2021 weitere Quests.

Quelle: Pressemitteilung