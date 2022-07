Noch etwas mehr als einem Monat bis die Tore der gamescom wieder ge├Âffnet werden. Seit dem letzten Update Mitte Mai hat sich die Anzahl der angemeldeten Unternehmen auf mehr als 500 verdoppelt, viele weitere Anmeldungen werden bis zum Event noch hinzukommen.

Von traditionsreichen AAA-Schmieden ├╝ber vielversprechende Indie-Newcomer bis zu zahlreichen Tech-Unternehmen zeigt die gamescom Games in all ihren Facetten sowie spannende Neuheiten aus vielen Bereichen rund um Games. Vor Ort in K├Âln mit dabei sind unter anderem:

2K, 505 Games, Aerosoft, Amazon Web Services, AMD, Assemble Entertainment, astragon Entertainment, Bandai Namco, BenQ, Daedalic Entertainment, ESL Gaming, GIANTS Software, HandyGames, HoYoverse, Humble Games, HyperX, Kalypso Media Group, Koch Media, KRAFTON, Level Infinite (Tencent), MEDION, Neowiz, NetEase Games, Pico Interactive Pte., Raw Fury, Razer, Samsung, SEGA Europe, SteelSeries, TaleWorlds Entertainment, Team17, THQ Nordic, Thunderful, TikTok, Ubisoft, Warner Bros. Games, Western Digital, Xbox und Xsolla.

Speziell f├╝r die gamescom merch area powered by MINI haben sich inzwischen 75 Unternehmen angemeldet, unter anderem gro├če Player wie ak tronic, Blizzard Gear Store, E.M.P. Merchandising, Konami Digital Entertainment, MINI und Square Enix.

Felix Falk, Gesch├Ąftsf├╝hrer des game ÔÇô Verband der deutschen Games-Branche: "Gemeinsam mit der Community und den Ausstellern freuen wir uns riesig auf Ende August, wenn endlich wieder die einmalige gamescom-Atmosph├Ąre live vor Ort in K├Âln zu erleben ist. Klar ist aber auch: W├Ąhrend mehrere Bereiche wie die indie area, merchandise area oder event arena so gro├č und vielf├Ąltig sein werden wie nie zuvor, fehlen auch einige wichtige Partner, w├Ąhrend andere Aussteller erstmals vor Ort sein werden. Das zeigt: die langfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie gehen auch an der Games-Branche nicht spurlos vorbei. Verz├Âgerte Spiele-Entwicklungen, gestiegene Kosten und Unsicherheiten bei internationalen Reisen sind nur drei Gr├╝nde, warum einige Games-Unternehmen in diesem Jahr noch nicht wieder in K├Âln vertreten sein k├Ânnen. Das ├Ąndert aber nichts daran, dass die gamescom wieder ein absolutes Highlight wird und ein unvergessliches Erlebnis auf Besucherinnen und Besucher wartet."

Oliver Frese, Gesch├Ąftsf├╝hrer und COO der Koelnmesse: "Das Comeback nach Corona ist f├╝r viele Events und Messen herausfordernd. Umso sch├Âner, dass die gamescom dank der zahlreichen vor Ort vertretenen Unternehmen bereits im ersten Jahr nach der Pause seinen Status als weltgr├Â├čtes Games-Event verteidigen wird. Wir freuen uns, dass wir alle Elemente der gamescom als 360 Grad Event wieder umsetzen k├Ânnen und zus├Ątzliche Neuerungen wie ein ausgeweitetes Angebot f├╝r Creator oder noch mehr Community-Aktionen mit gamescom epix anbieten. Damit wird die gamescom wieder DAS Erlebnis des globalen Gaming-Jahres. Wie auch die bereits angemeldeten Unternehmen sind wir davon ├╝berzeugt, dass die gamescom ein zentraler Ort der Begegnung f├╝r Unternehmen sowie die Community ist und auch in Zukunft bleiben wird."

Wir freuen uns auf euch alle und sehen uns vom 24. bis 28. August in K├Âln.

