Endlich findet die gamescom nicht nur online, sondern auch wieder vor Ort in Köln statt. Mit der indie area ist auch einer der beliebtesten Bereiche der Community mit dabei. Dank starker Partner wie der "Indie Arena Booth", "INDIE AREA HOME of INDIES" von FACTORY-C, sowie weiteren Gruppenorganisatoren haben unabhängige Entwicklerinnen und Entwickler 2022 mehr Möglichkeiten denn je für ihre Präsenz auf dem weltgrößten Event rund um Computer- und Videospiele und Europas führender Business-Plattform der Games-Branche, das vom 24. bis 28. August 2022 wieder in den Kölner Messehallen und online stattfindet.

In der gamescom indie area können einzelne Indies über Gruppenorganisatoren eine Standfläche von bis zu 9 Quadratmeter bespielen. Neben vergünstigten Flächenpreisen für die Gruppenorganisatoren stellt die gamescom allen Indies auf der indie area die folgenden Leistungen kostenfrei zur Verfügung:

Prominente Bewerbung der indie area für alle Besucherinnen und Besucher sowie Medien

Nutzung der indie area Business-Lounge

Präsenz beim IAB Online als Teil von gamescom now

Community-Programm gamescom EPIX

gamescom Steam-Event

Möglichkeit der Integration in die gamescom Shows gamescom: Opening Night Live, gamescom: Awesome Indies und gamescom studio (Auswahl durch Redaktion)

Teilnahme am gamescom award (mit Extrakosten verbunden)

Die genannten Gruppenorganisatoren bieten darüber hinaus weitere Leistungen für teilnehmende Indies an, die direkt dort in Erfahrung gebracht werden können. Auch weitere Partner wie insbesondere Regionen und Länder haben sich bereits als Gruppenorganisator angemeldet oder zeigen schon jetzt großes Interesse an der Organisation von Gruppenständen in der gamescom indie area.

Definitiv mit dabei sind der "North American Pavilion", die Romanian Game Developers Association (RDGA), GameUp! Rheinland-Pfalz sowie der Indie-Publisher Hooded Horse Inc.

Indie Arena Booth

Die Indie Arena Booth ist ein Zuhause für unabhängige Spieleentwickler aus der ganzen Welt. Sie ist sowohl eine Plattform für die Entwickelnden als auch ein Schaufenster für die bunte und lebendige Indie-Szene. Die Indie Arena Booth zielt darauf ab, die besten Indie-Titel zu kuratieren, um die Spiele und ihre Geschichten zu erweitern und sie sowohl mit Spielerinnen und Spielern als auch mit Branchenprofis zu teilen. 2019 gewann die Indie Arena Boot den “Best Booth” Award der gamescom, 2020 den Heart of Gaming Award und beim Deutschen Computerspielpreis den Sonderpreis der Jury. Anmeldeschluss für eine Teilnahme an der Indie Arena Booth ist der 10.05.2022, weitere Informationen und Teilnahmemöglichkeiten finden sich unter https://indiearenabooth.de/apply.

INDIE AREA HOME of INDIES von FACTORY-C

Die INDIE AREA HOME of INDIES ist eine Initiative der Kommunikationsagentur FACTORY-C. Seit über 20 Jahren realisiert sie Messen, Konferenzen, Roadshows, Promotion, Business- und VIP Dinner, sowie sonstige Events in unterschiedlichen Bereichen. Dabei greift die Agentur auf ein umfassendes Portfolio und Netzwerk zurück mit dem Schwerpunkt auf "eSports & Gaming".

Mit dem Gruppenstand INDIE AREA HOME of INDIES in der gamescom indie area wird es unabhängigen Spieleentwicklerinnen und -entwicklern ermöglicht, ihre Spiele der weltweiten Gaming-Community zu präsentieren. Jedes Studio ist ohne vorherige Bewerbung herzlich willkommen, "first come - first served". Weitere Informationen und Teilnahmemöglichkeiten finden sich unter https://indie-area.factory-c.com/de/startseite.

Quelle: Pressemitteilung