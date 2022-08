Heute best├Ątigten die gamescom und Geoff Keighley Details zur gamescom: Opening Night Live, die am Dienstag, den 23. August, live gestreamt und von mehr als 2.000 G├Ąsten vor Ort in den K├Âlner Messehallen besucht wird. Alle Vor-Ort-Tickets sind bereits ausverkauft.

Nach zwei Jahren, in denen die gamescom ausschlie├člich digital stattfand, wird die gamescom: Opening Night Live 2022 die Community und die Industrie f├╝r zwei Stunden Weltpremieren, neue Spieleank├╝ndigungen und besondere G├Ąste zusammenbringen. Nachdem IGN bereits in den Jahren 2020 und 2021 erfolgreich ein weltweites Publikum unterhalten hat, produzieren sie dieses Jahr erneut das gamescom studio und gamescom: Awesome Indies. Dar├╝ber hinaus ist IGN auch f├╝r die Produktion der deutschen Version des gamescom studios verantwortlich.

Volles Programm auf der gamescom: Opening Night Live

"Das Team und ich freuen uns sehr darauf, nach Deutschland zur├╝ckzukehren und die Community pers├Ânlich auf der gamescom: Opening Night Live wiederzusehen", sagt Moderator Geoff Keighley. "Unsere Show wird viele neue Spieleank├╝ndigungen sowie Updates zu bestehenden Spielen enthalten und die Zukunft des Mediums zeigen."

W├Ąhrend mehr als die H├Ąlfte der vorgestellten Spiele nicht im Voraus angek├╝ndigt werden, ist zu folgenden Spielen best├Ątigt worden, dass sie mit neuen Inhalten bei der gamescom: Opening Night Live dabei sind:

Sonic Frontiers, Hogwarts Legacy, The Callisto Protocol, The Outlast Trials, Gotham Knights, die Ank├╝ndigung einer neuen IP von Unknown Worlds (den Machern von Subnautica), Honkai Star Rail, Genshin Impact, Goat Simulator 3, High on Life, The Expanse: A Telltale Series, Dying Light 2 und Return to Monkey Island.

W├Ąhrend der Show werden auch die Gewinner der Plattform-Kategorien des gamescom awards und des gamescom goes green awards bekannt gegeben. Au├čerdem werden weitere Infos zur kommenden gamescom-Woche bekannt gegeben.

gamescom: Opening Night Live wird am 23. August um 20.00 Uhr live auf allen wichtigen Plattformen ├╝bertragen.

IGN produziert englische und deutsche Shows f├╝r t├Ągliche Unterhaltung

IGN wird das t├Ągliche Showformat gamescom studio und das Indie-Format gamescom: Awesome Indies produzieren. Anders als in den letzten beiden Jahren wird IGN auch f├╝r die deutsche Version des gamescom studio verantwortlich sein.

Die englischsprachige Sendung von IGN wird von Brian Altano, Max Scoville, Stella Chung, Daemon Hatfield und Ryan McCaffrey moderiert. Die deutschsprachige Sendung wird von Manuel Fritsch, Leoni Bae├čler, Sebastian Ossowski und Anne Wernicke moderiert.

Das gamescom studio in englischer Sprache l├Ąuft vom 24. bis 28. August ab 15 Uhr. Am 27. August steht die gamescom award show auf dem Programm, bei der die Gewinner der restlichen Kategorien vorgestellt werden. Am 28. August werden die Highlights des Cosplay-Wettbewerbs, powered by McDelivery, gezeigt. gamescom: Awesome Indies l├Ąuft am 26. August ab 17:15 Uhr. Am 23. August ab 22:00 Uhr veranstaltet IGN die gamescom: Opening Night Live Aftershow.

Das gamescom studio in deutscher Sprache l├Ąuft vom 24. bis 26. August ab 12 Uhr. Am 28. August gibt es im deutschen gamescom studio eine verl├Ąngerte Sondersendung mit dem Schwerpunkt Indie-Studios.

Zahlreiche Medien- und Reichweitenpartner an Bord

Die gamescom 2022 wird von einer Reihe internationaler Medienpartner unterst├╝tzt und inhaltlich verbreitet. Darunter sind: 1LIVE, BigFM, Biz Media (MCV/DEVELOP), Computec (buffed, PC Games, PCGH), Future Plc. (Future Games Show 2022 am Mittwoch, 24. August um 20 Uhr MESZ; EDGE, gamesradar+, PC Gamer), GAMEREACTOR, GamesBeat, gamesindustry.biz, SPORT1/eSPORTS1 und Webedia (GamePro, GameStar, MeinMMO).

Verschiedene Reichweitenpartner verbreiten die Inhalte der gamescom ebenfalls weltweit, zum Beispiel: bilibili, Facebook Gaming, Huya, TikTok, twitch, Twitter Gaming, Youtube.