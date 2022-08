Endlich ist er da, denn es hat auch etwas l├Ąnger gedauert, als wir es wollten. Wie in den letzten Jahren folgt auch in diesem Jahr unseren obligatorischen Messerundgang, wo wir euch alles auf der Messe zeigen, was es zu zeigen gibt.

Wenn ihr nat├╝rlich was entdeckt haben solltet, was wir uns mal genauer anschauen sollen und vieles mehr, k├Ânnt ihr uns nat├╝rlich gerne schreiben und wir werden dieses umsetzen, entweder in unseren Live-Inhalten oder gesondert.