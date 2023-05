Der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck wird am 23. August an der offiziellen Eröffnung der gamescom 2023 teilnehmen. Nachdem Habeck im vergangenen Jahr kurzfristig seinen angekündigten gamescom-Besuch nicht wahrnehmen konnte und stattdessen eine ausführliche Videobotschaft schickte, wird er in diesem Jahr zum Fachbesucher- und Medientag anreisen.

Neben der offiziellen Eröffnungsveranstaltung am späten Nachmittag des 23. August wird der Bundeswirtschaftsminister am Folgetag einen Rundgang machen, um sich selbst einen Eindruck von den aktuellen Trends der Games-Branche zu verschaffen.

"Wir freuen uns schon sehr darauf, nach den positiven Botschaften im vergangenen Jahr, 2023 Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auch vor Ort in Köln begrüßen zu können. Gemeinsam werden wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen der Games-Branche werfen. Zudem wollen wir über die Herausforderungen der Games-Unternehmen in Deutschland sprechen und wie der Games-Standort Deutschland international noch wettbewerbsfähiger gemacht werden kann", sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche.

"Der Besuch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auf der gamescom unterstreicht die große Bedeutung der gamescom – als weltweit größtes Games-Event und Europas wichtigste Business-Plattform. Die gamescom hat sich längst zu einem internationalen Aushängeschild für den Messe- und Event-Standort Deutschland entwickelt", sagt Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse GmbH.

Quelle: Pressemitteilung