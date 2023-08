Nachdem die gamescom bereits im Juli starkes Wachstum in Sachen Fl√§che und Internationalit√§t verk√ľndet hatte, gibt es nun einen weiteren Rekord zu vermelden: Zur gamescom 2023 sind nach aktuellem Stand √ľber 1.220 Ausstellende aus 63 L√§ndern angemeldet ‚Äď mehr als jemals zuvor.

Gleichzeitig liefert die gamescom 2023, im gewohnten Gaming-Festival-Stil, wieder ein breites Unterhaltungsprogramm. In der gamescom event arena sorgen ein bunter Mix aus Unterhaltungs- und Gaming-Events mit zahlreichen Creatorn sowie Mobile Esports Turniere durchgehend f√ľr Unterhaltung. Beim gamescom city festival erwarten Musik- wie Gaming-Fans am 26. und 27. August 2023 zahlreiche Highlights, Fritz Kalkbrenner und 2raumwohnung sind als Top-Acts dabei.

Gerald B√∂se, Vorsitzender der Gesch√§ftsf√ľhrung der Koelnmesse: "Das weltweit gr√∂√üte Gaming-Festival verzeichnet in diesem Jahr mehr Ausstellende, mehr Fl√§che und eine gr√∂√üere Internationalit√§t als je zuvor. Diese Erfolgsnachrichten kann ich nur aufgrund der exzellenten Zusammenarbeit zwischen der Koelnmesse, den Partnern der gamescom und unserem Mitveranstalter game, dem Verband der deutschen Games-Branche verk√ľnden. Herzlichen Dank an alle Beteiligte!"

Felix Falk, Gesch√§ftsf√ľhrer des game ‚Äď Verband der deutschen Games-Branche: "Die gamescom ist in diesem Jahr mehr denn je ein Abbild der weltweiten Games-Kultur: dynamisch, international, kreativ, vielf√§ltig und riesig. Wir sind stolz, dass das Herz der Games-Welt bei uns in Deutschland schl√§gt, wenn sich kommende Woche die T√ľren f√ľr die Fans und Communities √∂ffnen."

gamescom event arena mit abwechslungsreichem Programm

Neben der gamescom: Opening Night Live, die am Abend des 22. August 2023 Gaming-Fans live in K√∂ln und online begr√ľ√üt, erwartet gamescom-Besuchende von Freitag bis Sonntag ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm in der gamescom event arena. Am Freitag wird AMD erneut zusammen mit diversen Creatorn f√ľr Stimmung sorgen. Samstag und Sonntag bringen ESL, Qualcomm und Samsung Brawl-Stars-Spiele der "Snapdragon Pro Series" nach K√∂ln.

gamescom city festival mit zwei vollgepackten Tagen

Geb√ľndelt auf zwei Tage, ambitioniert und vielseitig: So pr√§sentiert sich das gamescom city festival in der K√∂lner City zum Abschluss der diesj√§hrigen gamescom. Geboten wird den Musikinteressierten am Samstag und Sonntag nicht nur der bew√§hrte Mix an √ľberregional bekannten Acts und Nachwuchsmusiker*innen; vielmehr feiern in diesem Jahr auch neue Formate ihre Premiere. Neben musikalischen Topacts, wie Fritz Kalkbrenner oder 2raumwohnung, machen das zus√§tzliche B√ľhnenprogramm rund um Spiele des chinesischen Spieleunternehmens HoYoverse sowie die ‚ÄěARTE Summer Tour‚Äú mit gro√üem Mitmach-Karaoke das diesj√§hrige gamescom city festival zu etwas ganz Besonderem. Mehr Informationen zum Programm finden sich unter https://www.gamescom.de/de/explore/gamescom-city-festival.

Aktuelle Zahlen zur gamescom 2023 auf einen Blick:

Über 1.220 Ausstellende aus 63 Ländern (2022: 1.135 aus 53 Ländern)

Auslandsanteil bei Ausstellenden von 76% (2022: 75%)

33 Pavillons / Gruppenstände aus 26 Ländern (2022: 27 aus 25 Ländern)

Rund 230.000 Quadratmeter Bruttoausstellungsfläche (2022: 220.000)

Quelle: Pressemitteilung