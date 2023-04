Lange dauert es nicht mehr, denn um genau zu sein in vier Monaten ist es soweit: Vom 23. bis 27. August 2023 findet die gamescom, das weltweit grĂ¶ĂŸte Games-Event, vor Ort in Köln und natĂŒrlich weltweit online statt. Seit Dienstag lĂ€uft der Ticketverkauf und wer vor Ort sein möchte, sollte möglichst schnell zuschlagen, bevor es zu spĂ€t ist.

Alle Tickets gibt es nur online im offiziellen Ticketshop unter gamescom.de

Der Kauf von Tickets ist dabei in diesem Jahr noch komfortabler: FĂŒr Privatbesuchende ist es nun möglich, personalisierte Tickets fĂŒr weitere Erwachsene und MinderjĂ€hrige zu kaufen (limitiert auf maximal 10 Tickets pro Tag). Die Tickets werden als PDFs versendet und können im Wallet des jeweiligen MobilgerĂ€ts gespeichert werden. Gleichzeitig werden die Tickets auf gamescom now verfĂŒgbar gemacht. Damit fĂ€llt die Nutzung der Messe-App zur Ticketanzeige aus dem Vorjahr weg.

Auch Fachbesuchende profitieren von dem vereinfachten Ticketing-Prozess: Der Kauf von Ticket-Codes fĂŒr weitere Fachbesuchende ist möglich. Hierbei muss die Registrierung und Aktivierung von der das Ticket nutzenden Person jeweils persönlich durchgefĂŒhrt werden. Auch hier werden die Tickets als PDFs versendet und können in der Wallet des jeweiligen MobilgerĂ€ts gespeichert werden. Gleichzeitig werden die Tickets auf gamescom biz verfĂŒgbar gemacht.

Mit dem optionalen green ticket können alle Besuchenden bei gamescom goes green mitmachen und gemeinsam mit den Veranstaltern und den Ausstellenden ihren Beitrag fĂŒr den Umwelt- und Klimaschutz leisten. Die ErtrĂ€ge kommen dem gamescom forest zugute, der seit seinem Entstehen 2020 bei Bayreuth bereits auf ĂŒber 22.600 Quadratmeter gewachsen ist.

Folgende Tickets gibt es:

Tagestickets fĂŒr Privatbesuchende

Tagestickets fĂŒr Privatbesucherinnen und -besucher gibt es im Online-Ticketshop der gamescom nur solange der Vorrat reicht. Wer also definitiv beim Gaming- und Community-Festival des Jahres dabei sein, die neuesten Spiele das erste Mal anspielen und weitere Highlights der gamescom live vor Ort erleben möchte, der sollte sich möglichst schnell ein Ticket kaufen.

Abendticket fĂŒr Privatbesuchende

Auch dieses Jahr gibt es fĂŒr die Publikumstage ein vergĂŒnstigtes Abendticket. Damit ist der Zugang in die entertainment area ab 16:00 Uhr möglich. Viele Besitzende von Tageskarten verlassen erfahrungsgemĂ€ĂŸ das GelĂ€nde gegen Mittag wieder oder lassen den gamescom-Tag in einem der Event-Bereiche ausklingen. Dadurch erhöht sich am frĂŒhen Abend die Chance auf einen schnelleren Zugang zu den neuesten Attraktionen an den StĂ€nden.

Familienticket

Erfreuliche Neuigkeiten fĂŒr alle Gaming-verliebten Familien: Das Familienticket gibt es auch in diesem Jahr wieder. Neu ist, dass die Personalisierung der Tickets fĂŒr Familienmitglieder bereits im Ticketshop erfolgt und nicht mehr, wie bislang, vor Ort im Eingangsbereich. Das Ticket ist gĂŒltig fĂŒr maximal fĂŒnf Personen, davon maximal zwei Erwachsene und mindestens ein Kind im Alter von 7-12 Jahren. Auch das Kontingent an Familientickets ist begrenzt, es gibt sie nur solange der Vorrat reicht.

Drei Tage Business pur: Tickets fĂŒr Fachbesuchende

Auch Tickets fĂŒr Fachbesuchende sind ab heute im Online-Ticketshop erhĂ€ltlich. Fachbesuchende können fĂŒr alle Tage der gamescom Tagestickets erstehen. Analog zur Laufzeit der business area (23.-25. August) werden zusĂ€tzlich auch 3-Tages-Karten angeboten. All diese Ticketvarianten ermöglichen den Zugang zur business area und entertainment area.

Quelle: Pressemitteilung