Auch in diesem Jahr findet nat√ľrlich der gamescom congress wieder statt. Am 26. und 27. August gibt es ein starkes Programm, dass das Potenziale von Computerspielen in Gesellschaft und Wirtschaft widerspiegelt.

Schwerpunktthema in diesem Jahr: Lernen mit Games im Schulalltag. 60 Expertinnen und Experten zeigen in Keynotes, Panels und Live-Workshops, wie Games neue Impulse im Schulunterricht, in der Industrie, im Gesundheitswesen und im gesellschaftlichen Miteinander setzen können. Der gamescom congress findet rein digital auf gamescom now, dem Content Hub der gamescom, und auf www.gamescom-congress.de statt. Politisches Highlight: die Debatt(l)e Royale im Livestream mit Spitzenpolitikern des Bundes.

In 35 Programmpunkten, pr√§sentiert von hochkar√§tigen und namhaften Referentinnen und Referenten aus dem In- und Ausland, diskutiert der gamescom congress zum 13. Mal im Rahmen der gamescom, dem weltweit gr√∂√üten Event f√ľr Computer- und Videospiele, welche gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Potenziale in Games stecken. Aufgrund der Corona-Pandemie findet der Kongress in diesem Jahr erneut komplett digital statt. Dazu Henriette Reker, Oberb√ľrgermeisterin der Stadt K√∂ln: "Wenngleich uns die vielen Besucherinnen und Besucher sowie der besondere Esprit der gamescom hier in K√∂ln auch in diesem Jahr pandemiebedingt fehlen, freue ich mich sehr, dass wir mit dem digitalen gamescom congress eine einzigartige B√ľhne bieten, die einem breiten Publikum aufzeigt, welche gro√üen Potenziale in Computerspielen stecken."

Das diesj√§hrige Kongressprogramm gliedert sich in f√ľnf Themenfelder:

Games & Education: Wie können Computerspiele das Lernen befördern?

Games & Innovation: Wie profitiert die Wirtschaft von Games-Technologien?

Games & Health: Welche Chancen bieten Games im Gesundheitswesen?

Games & Society: Welchen Stellenwert haben Games im Miteinander?

Games & Politics: Welche Rahmenbedingungen muss die Politik f√ľr Gamerinnen und Gamer schaffen?

Den Auftakt machen zwei Keynote-Vortr√§ge am ersten Kongresstag: Die finnische Autorin Linda Liukas gibt anhand ihres Bestsellers "Hello Ruby: Programmier dir deine Welt" Einblicke, wie man selbst kleine Kinder schon an das Programmieren heranf√ľhren kann. Es folgt Joost van Dreunen von der Stern School of Business an der New York University. In seiner Keynote "Video Games & the Future of Entertainment" berichtet er √ľber internationale Trends, die Big Player der Branche und erkl√§rt die Hintergr√ľnde des 200-Milliarden-Dollar-Marktes. Erneut ist auch das Quartett der Spielekultur zu Gast auf dem gamescom congress. Johannes Franzen (Universit√§t Bonn), Dr. Melanie Fritsch (Universit√§t D√ľsseldorf) und Franziska Zeiner (Mit-Gr√ľnderin und Gesch√§ftsf√ľhrerin von Fein) diskutieren mit Moderator Marcus Richter √ľber die neue Normalit√§t von Computerspielen.

Das Panel "Das Pandemische Karussell: was nehmen wir mit?" blickt auf die Potenziale und neuen Partizipationsm√∂glichkeiten, die durch Games und andere interaktive Formate seit der Pandemie in den Fokus ger√ľckt sind. Es diskutieren Chantal Eschenfelder (St√§del Museum), Antonia Lahm√© (Kulturstiftung des Bundes), Marcus Lobbes (Digitale Akademie) und Olaf Zimmermann (Deutscher Kulturrat). Es moderiert Tobias Kopka.

Dass auch in der modernen Außenpolitik Gaming genutzt wird, zeigen Kaspar Meyer und Irene Plank vom Auswärtigen Amt und beantworten unter anderem die Frage, warum das Auswärtige Amt regelmäßig auf Twitch live geht und Game Jams organisiert.

Wie Games-Technologien auch im Gesundheitssektor Anwendung finden, zeigt der Talk "Dr. Game, oder: Vom Homo Ludens im Gesundheitswesen und Videospielen in der Regelversorgung" mit Dr. Regina Vetters (EY-Parthenon, Ernst & Young GmbH) und Manouchehr Shamsrizi (RetroBrain R&D GmbH und gamelab.berlin der Humboldt-Universität).

Auch die KI-Technologie setzt auf Erkenntnisse der Games-Branche: Iris Pl√∂ger vom BDI e.V. diskutiert die Chancen und Herausforderungen von k√ľnstlicher Intelligenz in der deutschen Industrie. Axel Voss berichtet als Mitglied des Europ√§ischen Parlaments, wohin die EU in Sachen k√ľnstlicher Intelligenz steuert.

Zusätzlich zu den Vorträgen richten sich Live-Workshops zum Schwerpunktthema "Digitales Lernen" mit praktischen Anwendungsbeispielen von Games im Schulunterricht an Lehrerinnen und Lehrer. Hier wird praxisnah demonstriert, wie Computerspiele in verschiedensten Fächern eingesetzt werden können. Pädagoginnen und Pädagogen können sich die Workshops als Fortbildungsmaßnahme des Landes Nordrhein-Westfalen anerkennen lassen.

Kongress-Abschluss und zugleich politisches Highlight ist die "Debatt(l)e Royale" - die Politik-Arena - mit Spitzenpolitikern des Bundes am 27. August 2021 um 12:30 Uhr im Livestream. Hier diskutieren Dr. Stefan Hennewig, Bundesgesch√§ftsf√ľhrer der CDU, Lars Klingbeil, Generalsekret√§r der SPD, Dr. Volker Wissing, Generalsekret√§r der FDP, J√∂rg Schindler, Bundesgesch√§ftsf√ľhrer Die Linke sowie Michael Kellner, Bundesgesch√§ftsf√ľhrer B√ľndnis 90/Die Gr√ľnen, wie die richtige Digital- und Games-Politik f√ľr Deutschland aussieht und was ihre Parteien den jungen W√§hlerinnen und W√§hlern bei der anstehenden Bundestagswahl anzubieten haben. Moderiert wird die Runde von Creator LeFloid. Fragen und Reaktionen aus der Community wird Streamerin Tinkerleo in die Debatte einbringen. Unter den Hashtags #gcc21 und #DebattleRoyale kann im Netz mitdiskutiert werden.

Alle Workshops und Talks stehen auf gamescom-congress.de kostenfrei bereit. Sobald entsprechende Streams bereitstehen, werden wir diese hier aktualisieren.

Quelle: Pressemitteilung