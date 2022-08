Die gamescom Opening Night Live ist das Highlight, bevor die gamescom an den Start geht. Passend dafür gibt es nun Tickets für die große Eröffnungsshow mit Geoff Keighley.

Fans können unabhängig von ihrem gamescom-Besuch jeweils ein Ticket für die Liveshow in der gamescom event arena für 29 Euro erwerben. Die Plätze in der event arena sind stark limitiert, ein frühzeitiger Ticketkauf wird daher empfohlen. Die Eröffnungsshow hält neben Neuankündigungen und noch nie gesehenen Inhalten zu heiß erwarteten Spielen auch unterhaltsame Show-Elemente, Interviews mit Entwicklerinnen und Entwicklern sowie überraschende Gastauftritte bereit. Für alle, die nicht vor Ort in Köln dabei sein können, wird die Show live auf vielen verschiedenen Plattformen gestreamt.

Geoff Keighley, Produzent und Moderator der Show: "Ich freue mich unglaublich, mit dem ganzen Team schon bald zur gamescom 2022 nach Köln zu reisen und die gamescom: Opening Night Live persönlich und live vor tausenden von Fans zu moderieren. Wir sind zurück mit der großen Show - mit vielen aufregenden Spiele-Neuheiten, Ankündigungen und ersten Einblicken. Es wird ein Riesenspaß sein, wieder vor den Fans zu stehen - etwas, das wir schon lange nicht mehr machen konnten. Wir haben definitiv eine großartige Show auf die Beine gestellt."

Die 2021er gamescom: Opening Night Live war vollgepackt mit News zu über 30 heißerwarteten Titeln. Fast 6 Millionen Menschen verfolgten das Event live über den Stream und machten die Show damit zu einer der erfolgreichsten internationalen Gaming-Shows des Jahres. Dabei wechselten sich Trailer zu AAA-Blockbustern mit längeren Gameplay-Sessions und tiefgehenden Interviews mit Studiogästen ab.

Fakten zur diesjährigen gamescom Opening Night Live 2022 im Überblick:

Live-Show am 23. August ab 20 Uhr

Vor Ort in der gamescom event arena oder per Live-Stream

Tickets für 29 Euro pro Person ab sofort über www.gamescom.de

Quelle: Pressemitteilung