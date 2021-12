So traurig wie es auch ist, leider muss in diesem Jahr die GDD GermanDevDays Coronabedingt erneut abgesagt werden. Aus diesem Grund wird es auch in diesem Jahr einen Live-Stream geben.

Am 17. Dezember ab 18 Uhr geht es erst mit einer Pre-Show los, bevor anschlie├čend der Preis in sieben dotierten Kategorien mit einem Gesamtpreisgeld von 10.000 Euro verliehen wird. Das Preisgeld wird erneut zur Verf├╝gung gestellt vom Hessischen Ministerium f├╝r Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen. Au├čerdem wird im Rahmen des GDD Indie Awards bekanntgegeben, wer in die GDD GermanDevDays Hall of Fame aufgenommen wird.

"Leider sind wir dieses Jahr aus unterschiedlichen Gr├╝nden noch sp├Ąter dran mit der Preisvergabe als im letzten Jahr. Trotzdem freuen wir uns sehr, den Preis f├╝r die besten Indie Spiele aus dem vorherigen Jahr erneut vergeben zu k├Ânnen und NachwuchsentwicklerInnen mit insgesamt 10.000 Euro unterst├╝tzen zu d├╝rfen. Wir sind sehr dankbar, dass dabei das Preisgeld erneut vom Hessischen Wirtschaftsministerium zur Verf├╝gung gestellt wird, welches uns seit Jahren bei der Umsetzung der GDD und des GDD Indie Awards zur Seite steht.", so Stefan Marcinek, Organisator der GDD GermanDevDays.

Durch den Stream werden, wie letztes Jahr schon, Stephan Reichart und Stefan Marcinek f├╝hren.

GDD INDIE AWARD 2021 - DIE NOMINIERUNGEN

Beste Geschichte (dotiert mit 1.000 Euro) Idle Superpowers (Lutsgames) The Donnerwald Experiment (Wegenbartho-Games) Suzerain (Torpor Games)

Beste Spielmechanik (dotiert mit 1.000 Euro)

Beam (Binary Impact) Mukana Battle Of Asgard - (Rappbit UG) Close Call! - Timing Is Everything (Looting Toddlers)

Bester Klang (dotiert mit 1.000 Euro)

Tri6: Infinite (Clockwork Origins) The Donnerwald Experiment (Wegenbartho-Games) Beam (Binary Impact)

Bestes Aussehen (dotiert mit 1.000 Euro)

Colt Canyon (Retrific) Beam (Binary Impact) Close Call! - Timing Is Everything (Looting Toddlers)

Bestes Konzept (dotiert mit 1.000 Euro)

VR Below The Sea (Couch In The Woods) Raiko (Amethyst) Ampere (Studio 19)

Bester Entwickler (dotiert mit 2.000 Euro)

Clockwork Origins Retrific A.MUSE - Interactive Design Studio

Bestes Spiel (dotiert mit 3.000 Euro)

Colt Canyon (Retrific) Suzerain (Torpor Games) Beam (Binary Impact)



Quelle: Pressemitteilung