Wie von Xbox bzw. Microsoft bekannt gegeben worden ist, findet bereits am 26. März die erste ID@Xbox Showcase. Mit mehr als 100 fantastischen Indie-Perlen von kreativen Entwickler*innen aus aller Welt gibt es dazu auch noch mehr als 25 Gameplay- und Trailer-Premieren.

Die Fakten zum ID@Xbox Showcase

Im ID@Xbox Showcase erwarten Dich Titel von DrinkBox, Curve Digital, Devolver Digital, Dear Villagers und vielen weiteren Studios. Darüber hinaus stehen über 25 exklusive Trailer- und Gameplay-Premieren für Dich bereit sowie Details zu heiß erwarteten Titeln wie S.T.A.L.K.E.R. 2, Second Extinction, The Ascent, The Wild at Heart, Voidtrain, Exo One und anderen.

Der ID@Xbox Showcase findet statt am 26. März um 17:00 Uhr statt.

Quelle: Pressemitteilung