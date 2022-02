Ein digitales Showcase wartet wieder auf euch, genauer gesagt die INDIE Live Expo. Indie-Game-Fans sollten sich den 21. und 22. Mai freihalten, denn dann findest das neuste Event wieder statt.

Das Live-Streaming-Event wird in zwei Shows stattfinden und auf Englisch, Japanisch und Chinesisch auf YouTube, Twitch, Twitter und anderen Plattformen ├╝bertragen, die noch bekannt gegeben werden. TAG 1 wird aktuell verf├╝gbare Indie-Spiele hervorheben, die Fans jetzt spielen k├Ânnen, einschlie├člich Informationen und einem Fokus auf Gameplay-Filmmaterial. TAG 2 wird Weltpremieren von brandneuen, unangek├╝ndigten Spielen und neue Informationen zu zuvor angek├╝ndigten Titeln sowie ein "INDIE Studios Around the World"-Feature und Live-Auftritte bieten.

Die INDIE Live Expo 2022 zielt darauf ab, die Messlatte h├Âher zu legen, nachdem jede vorherige INDIE Live Expo Zuschauerrekorde aufgestellt hat. Die INDIE Live Expo Winter 2021 erreichte mit 13,9 Millionen Zuschauern weltweit einen neuen H├Âchststand. Die Veranstaltung pr├Ąsentierte mehr als 560 Titel, darunter die Enth├╝llung des neuen Titels Guns Undarkness des Persona-Komponisten Shoji Meguro, SOL CRESTA von PlatinumGames Inc., Turbo Overkill von Apogee Entertainment, Unpacking von Humble Games, DEEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game von PLAYISM, Coffee Talk Folge 2: Hibiscus & Butterfly und mehr.

"Wir haben mit unserer letzten Veranstaltung neue Rekorde aufgestellt und haben noch h├Âhere Erwartungen an die INDIE Live Expo 2022, was alles den teilnehmenden Publishern, Entwicklern und Zuschauern aus der ganzen Welt zu verdanken ist", sagte Ryuta Konuma, Gr├╝nderin von RyuÔÇÖs Office. "Wir haben aufregende Dinge geplant und freuen uns darauf, unsere Ressourcen und unsere Plattform zu nutzen, um mehr Menschen als je zuvor fantastische Spiele von Entwicklern zu zeigen!"

Quelle: Pressemitteilung