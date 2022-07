Die Nacon Connect liefert immer einen interessanten ├ťberblick auf seine Angebote an Spiele sowie Gaming-Peripherie, die in der kommenden Zeit erscheinen werden. Insgesamt hat der Publisher neue Titel angek├╝ndigt und zum Teil sogar erste Einblicke in insgesamt 17 Spiele gew├Ąhrt.

Eineinhalb Stunden lang konnten Fans sowie Interessierte hinter die Kulissen von NACON und in einige seiner Studios blicken. Neben Interviews mit bekannten Markenbotschaftern gab es w├Ąhrend der Show zum ersten Mal Gameplay von bereits angek├╝ndigten Spielen zu sehen.

Auch auf weitere Ver├Âffentlichungstermine und Spielank├╝ndigungen hat NACON nicht verzichtet: Das Spiele-Portfolio wird sich um f├╝nf Titel erweitern. In puncto Gaming-Zubeh├Âr gab es ebenfalls Neuigkeiten: Die neue Version des Daija Arcade Sticks wird bis zum Ende des Jahres erh├Ąltlich sein.

Wer die komplette Show verpasst hat, kann sich diese hier erneut anschauen.

Spieletitel und Zubeh├Âr der Nacon Connect 2022

F├╝nf neu angek├╝ndigte Spiele

Crown Wars: The Black Prince (Artefacts studio): 2023

Ravenswatch (Passtech Games): Early access 2023

Survival-Spiel aus dem Terminator-Franchise (NACON Studio Milan)

ParadiZe Project (EKO Software): 2023

Gangs of Sherwood (Appeal studio): 2023

Erweitertes Sport & Racing-Line-up

Session. Skate Sim (Crea-ture Studios): 22. September 2022

WRC Generations (KT Racing): 13. Oktober 2022

Test Drive Unlimited: Solar Crown (KT Racing): 2023

Noch mehr Action-Adventure

Der Herr der Ringe: GollumTM (Daedalic Entertainment): 1. September 2022

Steelrising (Spiders): 8. September 2022

Blood Bowl 3 (Cyanide): 2022

Clash: Artifacts of Chaos (Ace Team): 9. Februar 2023

Ad Infinitum (Hekate): 20. April 2023

RoboCop: Rogue City (Teyon): Juni 2023

Hell is Us (Rogue Factor): 2023

War Hospital (Brave Lamb): 2023

Eine Simulation f├╝r Spitzenk├Âche

Chef Life: A Restaurant Simulator (Cyanide): 2. Februar 2023

Wachsendes Zubeh├Ârportfolio

NACON Pro Compact ColorLight: 2022

NACON Revolution X Pro Controller Camo

NACON Daija Arcade Stick ÔÇô PlayStation 5: 2022

RIG PRO Series 300, 500 und 800: Herbst 2022

Die diesj├Ąhrige NACON Connect hat die Ambitionen des Publishers unterstrichen und die gro├če Bandbreite an Spielen einmal mehr demonstriert: RPG, Action-Adventure, Simulation, Sport, Racing und FPS. Zus├Ątzlich erweitert NACON sein Zubeh├Ârsortiment, das maximale Performance f├╝r alle Plattformen erm├Âglicht.

F├╝r alle die, die mehr ├╝ber die Spiele und auch der Hardware wissen m├Âchte, der kann sich jetzt hier dar├╝ber Informieren.

NACON und Artefacts Studio, die Entwickler von The Dungeon of Naheulbeuk The Amulet Of Chaos k├╝ndigen ihr neues truppenbasiertes Taktikstrategiespiel Crown Wars The Black Prince an, der okkulte Verschw├Ârungen w├Ąhrend des Hundertj├Ąhrigen. Krieges zeigt Nicolas Dejeans Lead Game Designer bei Artefacts Studio, war auf der NACON Connect, um weitere Details ├╝ber das Projekt zu verraten.

crownwars1 crownwars2 crownwars3 crownwars4 crownwars5

Erscheinen wird das Spiel f├╝r den PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch im Jahr 2023.

NACON und Passtech Games, Entwickler des bekannten Spiels Curse of the Dead Gods k├╝ndigen Ravenswatch an, ein Koop Roguelike Actionspiel, in dem albtraumhafte Kreaturen in popul├Ąre Volksm├Ąrchen und Legenden einfallen.

Das Spiel wird f├╝r PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch entwickelt und wird im Jahr 2023 im Early Access auf PC verf├╝gbar sein. Ein Release-Termin steht noch nicht fest.

Eko Software war auf der Messe, um sein neues Spiel vorzustellen ParadiZe Project. Dieses Hack and Slash Survival Spiel verf├╝gt ├╝ber eine innovative Spielmechanik, bei der es nicht nur darum geht, Horden von Zombies zu bek├Ąmpfen. Du ├╝bernimmst die Kontrolle ├╝ber die Zombies und nutzt ihre einzigartigen Zombie Talente, um eine Vielzahl von Aufgaben in deinem ├ťberlebenskampf zu erf├╝llen.

Guillaume, Produzent bei Eko Software, hat sich auf der NACON Connect mit Funka unterhalten und mehr ├╝ber das Spiel erz├Ąhlt.

ParadiZe Project erscheint f├╝r den PC und Konsolen im Jahr 2023.

NACON und Appeal Studios geben bekannt, dass sich Gangs of Sherwood in Entwicklung befindet, ein Third Person Koop PvE Actionspiel. In dem Actionspiel kann als einer der Merry Men gespielt werden. Die Aufgabe ist es die Armeen des Sheriffs von Nottingham zu bek├Ąmpfen und die Menschen zu befreien. Das Spiel ist in einer dystopischen Zukunft angesiedelt, die von der Legende von Robin Hood inspiriert ist. Weitere Details werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

Das Spiel wird f├╝r den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S 2023 erscheinen.

NACON k├╝ndigte die R├╝ckkehr eines ikonischen Franchise mit der Entwicklung des ersten Survival-Spiels an, das in der Welt von Terminator von NACON Studio Milan angesiedelt ist. Es spielt in einer post-apokalyptischen offenen Welt und bietet eine

originelle Geschichte, die auf den Ereignissen der offiziellen Filme aufbaut. Hier spielen die Fans eine Gruppe von ├ťberlebenden der nuklearen Apokalypse, die in der Zeit zwischen dem Tag des J├╝ngsten Gerichts und der Gr├╝ndung des Widerstands von

John Connor ums ├ťberleben k├Ąmpfen.

Terminator Survival Project soll f├╝r den PC und Konsolen erscheinen.

W├Ąhrend die Ver├Âffentlichung von Session Skate Sim n├Ąher r├╝ckt, hat Creature Studios die NACON Connect genutzt, um die einzigartige Atmosph├Ąre des Spiels zu zeigen, die die Skateboard Kultur der 90er Jahre widerspiegelt.

Ob bei Tag oder Nacht und mit der Kamera in der Hand k├Ânnen die Fans die besten Spots in ikonischen Skateboarding Locations erkunden. Dank des innovativen Gameplays, das von Skatern f├╝r Skater entwickelt wurde, ist das Spiel so herausfordernd wie das Skaten im echten Leben und vermittelt ein authentisches Gef├╝hl.

Das Spiel ist bereits im Early Access verf├╝gbar, und viele weitere Inhalte werden verf├╝gbar sein, wenn es am 22 September offiziell ver├Âffentlicht f├╝r den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S wird.

In diesem Jahr sorgt eine neue Generation von Hybridautos f├╝r ein neues Fahrgef├╝hl mit einem viel h├Âheren Motordrehmoment, das beim Beschleunigen bis zu 30 mehr Leistung liefert. Die Fans m├╝ssen sich auch vor dem Start der Pr├╝fungen Gedanken ├╝ber ihre Strategie machen, um das Management der elektrischen Leistung und der Batterie zu optimieren.

WRC Generations erscheint am 13. Oktober 2022 f├╝r den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Das mit Spannung erwartete Spiel Test Drive Unlimited Solar Crown wurde auch durch einen Konzepttrailer vorgestellt, der aus Bildern des Spiels besteht. Dieses neue Kapitel des ber├╝hmten Franchise ist mehr als nur ein Rennspiel und bietet ein wahrhaft soziales Erlebnis. Um dies zu veranschaulichen, wurden in dem Video Charaktere des Sharp und des Street Clans vorgestellt, die die besonderen Bindungen zwischen den Clanmitgliedern durch ihre Autos zum Ausdruck bringen. Au├čerdem wurden verschiedene ikonische Schaupl├Ątze auf Hongkong Island sowie f├╝nf neue Fahrzeuge gezeigt der McLaren 720 S Coupe, Porsche 911 R, Dodge Viper SRT Coupe, Ford F 150 und Jaguar F Type SVR Coupe.

Die Ver├Âffentlichung von Test Drive Unlimited Solar Crown ist f├╝r das Jahr 2023 geplant und gibt allen die M├Âglichkeit, ihre Leidenschaft f├╝r Autos auszuleben. Es wird auf den Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S ver├Âffentlicht.

In Ad Infinitum wird die Rolle eines jungen deutschen Soldaten im Gro├čen Krieg verk├Ârpert. Gefangen in einem surrealen Albtraum, finden sich Fans manchmal in den Schrecken der Sch├╝tzengr├Ąben wieder und werden von seltsamen Kreaturen gejagt. Die fesselnde Geschichte f├╝hrt auch in die beklemmende Atmosph├Ąre des Elternhauses des Soldaten, wo sich die Fans den eigenen D├Ąmonen stellen m├╝ssen.

In diesem Survival Horror Spiel m├╝ssen die Wahrheit von den L├╝gen getrennt und versucht werden, dem Terror des Ersten Weltkriegs zu entkommen.

Ad Infinitum erscheint am 20. April 2023 f├╝r den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Der n├Ąchste Titel von ACE Team wurde in einem neuen Trailer gezeigt, der die Action und Erkundung des Spiels hervorhebt. Es muss zwischen verschiedenen Kampfstilen gew├Ąhlt werden, um es mit monstr├Âsen Feinden aufzunehmen und sie mit massiven Schl├Ągen zu vernichten. Hierzu muss Pseudos Agilit├Ąt genutzt werde, um die Gipfel von Zenozoik zu erreichen, und auf die Gefahren zu achten, die einen in diesen fremden L├Ąndern erwarten.

1-screenshot_ps... 2-screenshot_ma... 3-screenshot_ps... 4-screenshots_r... 5-screenshot_pv... 6-screenshot_fi... 7-screenshot_cl... 8-screenshot_pa... clash1 clash2 clash3 clash4 clash5

Clash Artifacts of Chaos wird ab dem 9 Februar 2023 f├╝r PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erh├Ąltlich sein.

In diesem neuen Trailer, der die ersten Bilder zu Der Herr der Ringe Gollum zeigt, steht Gameplay im Fokus Gollum ist vielleicht die am meisten geschm├Ąhte und missverstandene Kreatur in ganz Mittelerde. Der Herr der Ringe Gollum ist verflucht mit seiner gespaltenen Pers├Ânlichkeit und dem st├Ąndigen Zwang, seine Kostbarkeiten zu finden. Gollum nimmt die Abenteurer mit auf eine au├čergew├Âhnliche Reise, auf der sie die einzigartige Perspektive von Gollum selbst erleben. Ob er durch hohes Gras schleicht oder in Fl├╝ssen schwimmt, Gollum muss sich anpassen und verstohlen bewegen, wenn er seinen Feinden w├Ąhrend seines Abenteuers entgehen will. Von den Bergen von Mordor ├╝ber die Minen von Moria bis hin zum Wald von Mirkwood werden die Fans eine Vielzahl von unterschiedlichen Umgebungen erkunden und ein herausforderndes Gameplay erleben.

Ab dem 1 September k├Ânnen kann diese originelle Geschichte erkundet werden, die von Daedalic Entertainment entwickelt und von Middle earth Enterprises offiziell lizenziert wurde. Das ganze wird auf den Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Steelrising erz├Ąhlt die Geschichte von Aegis, einem Roboter und der Leibw├Ąchterin von Marie Antoinette, die sich in einer alternativen Welt durch Paris k├Ąmpft, in der Maschinen die Franz├Âsische Revolution unterdr├╝cken. Die NACON Connect bot die Gelegenheit, neues Material ├╝ber das herausfordernde Gameplay des Action RPGs und die K├Ąmpfe gegen die Titanen zu zeigen riesige und harte Bosse, die versuchen, Aegis' Weg durch Paris zu stoppen. Spiders' kampforientiertes Spiel soll am 8. September f├╝r PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Eine Beta wird am 25 August 2022 f├╝r diejenigen verf├╝gbar sein, die das Spiel vorbestellen.

NACON und Cyanide Studio beantworten diese Frage in einem brutalen und humorvollen 2 Minuten Trailer. In Blood Bowl muss sich auf die St├Ąrken der Spieler verlassen werden und narrensichere Strategien eingesetzt werden, um so viele Touchdowns wie m├Âglich zu erzielen.

Blood Bowl 3 bietet gro├čartige M├Âglichkeiten, das Spiel zu individualisieren, von den Outfits der Cheerleader ├╝ber die Banner bis hin zum Stadion selbst.

Blood Bowl 3 erscheint noch dieses Jahr f├╝r den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Mit Hell is Us entwickelt das Studio Rogue Factor sein bisher ambitioniertestes Spiel Jonathan Jacques Belletête Creative Director bei bekannten Franchises wie Deus Ex und Marvel's Guardians of the Galaxy, sprach über den kreativen Prozess für das Spiel sowie über dessen Themen und Leitprinzipien.

In diesem Spiel, das ein neues Genre begr├╝ndet, machen sich alle auf die Suche nach ihren Urspr├╝ngen in einer vom B├╝rgerkrieg verw├╝steten Welt. In einer Kombination aus Action, Kampf und Erkundung muss das Denkverm├Âgen eingesetzt werden, um in der Geschichte von Hell is Us voranzukommen.

Hell is Us erscheint 2023 f├╝r den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Letztes Jahr auf der NACON Connect 2021 angek├╝ndigt, kehrte RoboCop Rogue City dieses Jahr mit einem ersten Blick auf das Gameplay zur├╝ck. Entwickelt von Teyon Studio, die auch Terminator Resistance entwickelt haben, basiert dieses neue Spiel auf dem Originalfilm von 1987.

Die Fans schl├╝pfen in die Rolle von Alex Murphy, dessen Gesichtsz├╝ge den Fans des Cyborgs bekannt vorkommen werden, da der Schauspieler Peter Weller sich bereit erkl├Ąrt hat, als Modell f├╝r den Protagonisten des Spiels zu stehen RoboCop Rogue City kombiniert Ego Shooter Gameplay mit der Erkundung von Detroit und Multiple Choice Dialogen.

robocop1 robocop2 robocop2 robocop3 robocop4 robocop5 robocop_basegam... robocop_basegam... robocop_basegam... robocop_fb_bann... robocop_tw_bann... rob_factory

RoboCop Rogue City kommt im Juni 2023 f├╝r den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Auf der NACON Connect wurden erste Gameplay Bilder und Kommentare zu War Hospital gezeigt.

In diesem Survival und Management Spiel schl├╝pft man in die Rolle von Major Henry Wells, dem Chefarzt eines Feldlazaretts w├Ąhrend des Gro├čen Krieges. Das t├Ągliche Leben dreht sich um Ressourcenmanagement und schwierige moralische Entscheidungen, so dass die F├Ąhigkeit, unter Druck die richtige Entscheidung zu treffen, auf die Probe gestellt wird.

001_2022_01_19_... 002_2022_01_20_... 003_2022_01_21_... 004_2022_01_21_... 005_2022_01_20_... 006_2022_01_21_... 007_2022_01_20_... warh1 warh2 warh3 warh4 warh5 warh6 warh7 warh8 warh9 warh10 warh11 warh12 war_hospital1 war_hospital2 war_hospital3 war_hospital4

War Hospital soll Anfang 2023 f├╝r den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Die Restaurant Simulation gibt den allen die M├Âglichkeit, ihre Koch und Managementf├Ąhigkeiten auf die Probe zu stellen, mit dem Ziel, ihre G├Ąste zu begeistern und vielleicht sogar einen MICHELIN Guide Stern zu verdienen!

Anl├Ąsslich des Releases von Chef Life A Restaurant Simulator am 2 Februar 2023 f├╝r PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch wurden auf der NACON Connect einige Gameplay Elemente enth├╝llt.

chef1 chef2 chef3 chef4 chef5 chef6 chef7 chef8 chef9 chef10 chef11 chef12 chef13 chef14 chef15 chef_life_visua...

Der Colorlight der w├Ąhrend der Pre Show der NACON Connect vorgestellt wurde, ist die neue Version des offiziellen Pro Compact f├╝r Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC.

Er bietet alle Anpassungsm├Âglichkeiten, die man von einem professionellen Controller erwartet, und eine Ergonomie, die allen Spieltypen gerecht wird. Mit einem transparenten Geh├Ąuse und sechs unabh├Ąngigen LEDs, die 25 verschiedene Farben anzeigen k├Ânnen, bietet er mehrere Trillionen Farbanpassungsoptionen.

Noch in diesem Jahr wird der Controller erscheinen.

Die franz├Âsischen Profis Kayane und Mister Crimson trafen sich in Luffys Haus zu ein paar Versus Fighting Matches. Der eine war ein Fan des Daija Arcade Sticks und der andere ein Fan des Revolution X Controllers. Sie vereinbarten, die Ger├Ąte f├╝r ein paar Spiele zu tauschen. Anschlie├čend diskutierten sie ├╝ber die Funktionen des Produkts, die ihnen besonders gefielen.

Der DAIJA Arcade Stick der bei Versus Fighting Spielern auf der PlayStation 4 bereits sehr beliebt ist, kommt Ende 2022 mit einer verbesserten und anpassbaren Version f├╝r die Xbox Series und PlayStation 5 zur├╝ck. Er profitiert weiterhin von der Expertise der franz├Âsischen Profispielerin Kayane einer Top Botschafterin der Marke, die ihn exklusiv f├╝r alle ihre K├Ąmpfe verwendet.

Der Revolution X Pro Controller ist seit Oktober 2021 erh├Ąltlich und ist der offizielle Controller f├╝r Wettkampfspieler, der in Zusammenarbeit mit Xbox entwickelt wurde. Er bietet die neueste Technologie und zahlreiche Anpassungsm├Âglichkeiten f├╝r die

anspruchsvollsten Spieler*innen. Die Camo Version wird ab Ende 2022 erh├Ąltlich sein,

Die beiden Botschafter Kayane und Mister Crimson waren auch mit dem RIG 800 PRO ausgestattet, einem neuen Headset der "PRO Series", das im Herbst in Europa auf den Markt kommen wird.

RIG 300 Pro Serie

L├Ąnger besser spielen mit der kompromisslosen Leistung der 300 PRO Serie. Das 300 PRO ist f├╝r PlayStation, Xbox und Nintendo erh├Ąltlich und verf├╝gt ├╝ber ├╝berdimensionale, ger├Ąuschisolierende Ohrmuscheln, in denen pr├Ązise abgestimmte 40 mm Treiber sitzen. Ein leichter, flexibler und strapazierf├Ąhiger Kopfb├╝gel ist mit stoffbezogenen Ohrpolstern gekoppelt, die dauerhaften Komfort bieten.

rig300prohn_lfa... rig300prohs-rig... rig300prohs-rig... rig300prohsw_lf... rig300prohs_01 rig300prohs_02 rig300prohs_lfa... rig300prohw rig300prohx-rig... rig300prohx-rig... rig300prohxw_lf... rig300prohx_lfa... rig300proh_lfa0...

RIG 500 Pro Serie Gen 2

Das RIG 500 PRO Gen 2 wurde f├╝r Konsolen und PC Spiele entwickelt und verf├╝gt ├╝ber einen neuen Stahlrahmen, der leicht, ├Ąu├čerst haltbar und flexibel ist. Die Ohrpolster aus zwei Materialien d├Ąmmen Au├čenger├Ąusche ein und bieten gleichzeitig dauerhaften Tragekomfort. Die charakteristischen RIG Exoskelett Ohrmuscheln umfassen verzerrungsarme 50 mm Treiber, die f├╝r 3 D Spiele Audio entwickelt wurden Inklusive einem 2 Jahres Aktivierungscode f├╝r Dolby Atmos.

RIG 800 Pro Serie

Die f├╝r PlayStation, Xbox und PC erh├Ąltliche 800 PRO Serie geht mit einer neuen Multifunktions Basisstation, die eine kabellose Verbindung und ein nahtloses Aufladen des Headsets erm├Âglicht, auf die n├Ąchste Stufe. Der abnehmbare kabellose USB Adapter kann direkt an die Konsole, den PC

oder Laptop angeschlossen werden, sodass das Headset ├╝berall angedockt und aufgeladen werden kann. Die 24 st├╝ndige Akkulaufzeit, der charakteristische leichte Kopfb├╝gel mit selbsteinstellendem Kopfband und die Ohrpolster aus zwei Materialien sorgen f├╝r stundenlangen

Spielkomfort.

rig 800 pro bas... rig 800 pro bas... rig 800 pro hd ... rig 800 pro hd ... rig800prohd_p02 rig amazon stor... rig amazon stor... rig amazon stor... rig amazon stor... rig amazon stor... rig amazon stor...

Quelle: Pressemitteilung