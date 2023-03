Die Nacon Connect von Nacon hat eine Vielzahl von Ank├╝ndigungen, neuen Informationen und Gameplay-Material zu insgesamt 16 Titeln aus dem diesj├Ąhrigen Spielekatalog pr├Ąsentiert. Darunter waren eine Reihe an Sport- und Rennspielen sowie mehrere Action-Adventures.

Wer das ganze verpasst hat, kann dieses nat├╝rlich hier erneut anschauen.

Bei der NACON Connect-Konferenz wurde gezeigt, was die Fans von mehreren kommenden Titeln erwarten k├Ânnen. F├╝r viele der auf der letzten NACON Connect angek├╝ndigten Titel wurde zum ersten Mal Gameplay gezeigt, darunter Ravenswatch, das am 6. April in den Early Access geht, Gangs of Sherwood mit seinem actionreichen Gameplay und RoboCop: Rogue City, das sowohl seine investigative Seite als auch das FPS-Gameplay pr├Ąsentierte.

Au├čerdem wurden mehrere Ank├╝ndigungen zu Sportspielen sowie neue Details zum Ver├Âffentlichungsdatum des psychologischen Horrorspiels Ad Infinitum geteilt.

Neben der NACON Connect hat NACON heute auch vier Titel ver├Âffentlicht: Clash: Artifacts of Chaos und Transport Fever 2: Console Edition, sowie die Nintendo Switch-Versionen von Session: Skate Sim und Train Life: A Railway Simulator.

Ihr wollt mehr Informationen zu allen Ank├╝ndigten Titeln der Nacon Connect? Die k├Ânnt ihr haben.

Vier neue Sporttitel:

Tour de France 2023, Pro Cycling Manager 2023

Die von Cyanide Studio entwickelten Spiele Tour de France 2023 und Pro Cycling Manager 2023 werden am 8. Juni ver├Âffentlicht. Im Rahmen der Ank├╝ndigung wurden verschiedene Gameplay-Bilder gezeigt, die die ersten Elemente der offiziellen Inhalte der Spiele enth├╝llen.

Pro Cycling Manager 2023 erscheint am 8. Juni f├╝r PC. Tour de France 2023 erscheint ebenfalls am 8. Juni auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Rugby 24

Rugby 24 wurde w├Ąhrend der Konferenz mit einem Teaser-Trailer angek├╝ndigt. Das Spiel beinhaltet die Rugby-Weltmeisterschaft 2023 sowie ├╝ber 130 lizenzierte Nationalmannschaften - die h├Âchste Anzahl, die je in einem Rugby-Spiel zu sehen war. Es wird am 7. September 2023 erscheinen, einen Tag vor dem Er├Âffnungsspiel der Rugby-Weltmeisterschaft 2023 in Frankreich.

Tiebreak: Offizielles Spiel der ATP|WTA

NACON k├╝ndigte au├čerdem Tiebreak: das offizielle Spiel der ATP Tour und der

Hologic WTA Tour an. Entwickelt vom Sportspiel-Spezialisten Big Ant Studios, bietet es ein Tennis-Spielerlebnis der n├Ąchsten Generation, das die Energie und Action der globalen Touren einf├Ąngt und auf dem Erfolg von NACONs AO2- und

Tennis World Tour-Titeln aufbaut.

Das Spiel soll im Jahr 2023 f├╝r PC, PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen.

Vier weitere Spielver├Âffentlichungen

Clash: Artifacts of Chaos

Clash: Artifacts of Chaos ist ein Action-Adventure, sowohl was das Gameplay als auch was die k├╝nstlerische Gestaltung angeht. In Clash wird die Rolle von Pseudo, einem einsamen und zur├╝ckgezogenen Krieger, verk├Ârpert, der sich auf eine Reise durch die feindlichen L├Ąnder von Zenozoik begibt. Das Spiel ist f├╝r PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erh├Ąltlich.

Transport Fever 2: Console Edition

Transport Fever 2 ist bereits ein Referenzspiel im Simulations- und Management-Genre (oder "Tycoon"). In dem von Urban Games entwickelten Spiel haben alle die Aufgabe, ein Transportunternehmen zu gr├╝nden und die gesamte Infrastruktur zu entwickeln, die f├╝r die Expansion des Unternehmens erforderlich ist.

Mit Transport Fever 2: Console Edition gibt das Studio die M├Âglichkeit, das Spiel auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S zu spielen. Die ab heute erh├Ąltlichen Konsolenversionen bieten eine verbesserte Grafik, neu gestaltete Fahrzeuge sowie eine f├╝r diese neuen Plattformen optimierte Benutzeroberfl├Ąche und Steuerung, um das bestm├Âgliche Spielerlebnis zu gew├Ąhrleisten.

Session: Skate Sim

Session: Skate Sim ist bereits f├╝r PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und

Xbox Series X|S und Nintendo Switch erh├Ąltlich. Es wurde viel Arbeit in die Anpassung der Steuerung gesteckt, um sicherzustellen, dass diese Version ein optimales Skating-Erlebnis im Spiel bietet. Der erste Teil des Spiels wurde ebenfalls neugestaltet, um die ersten Schritte auf dem Board zu erleichtern.

Session: Skate Sim wurde von Skatern f├╝r Skater entwickelt und l├Ąsst das goldene Zeitalter des Skatens in den 1980er Jahren wieder aufleben. Mit einem spannenden Gameplay-System, das ein realistisches Erlebnis bietet, einer Vielzahl von ikonischen Skate-Spots in den Vereinigten Staaten und der M├Âglichkeit, jede Session mit dem eingebauten Video-Editor zu verewigen, setzt Session: Skate Sim neue Ma├čst├Ąbe f├╝r diesen Sport.

Train Life: A Railroad Simulator

Nach seiner ersten Station auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und

Xbox Series X|S im Jahr 2022 kommt Train Life: A Railway Simulator heute auf der n├Ąchsten Plattform - Nintendo Switch ÔÇô an. Entwickelt vom Studio Simteract, werden die Fans zum Lokf├╝hrer als auch zum Chef der Eisenbahngesellschaft. Es werden kultige und originalgetreu nachgebaute Z├╝ge auf tausenden von Kilometern Gleisen gefahren, Mitarbeiter eingestellt, neue Z├╝ge gekauft und das Schienennetz als Teil einer unterhaltsamen und authentischen Erfahrung aufgebaut.

Neues Gameplay-Material:

Der Herr der Ringe: Gollum

Mehr von Daedalics Untold Story wurde heute in einem Trailer gezeigt, der das au├čergew├Âhnliche Abenteuer von Gollum auf der Suche nach seinem Schatz zeigt. Die Originalgeschichte f├╝hrt in verschiedene Regionen von Mittelerde, wo bekannte Figuren aus den B├╝chern von J.R.R. Tolkien angetroffen werden k├Ânnen. Es wird Geschicklichkeit und List ben├Âtigt, um den Gefahren auf dem Weg zu entgehen. Gollums Reise beginnt im Jahr 2023 auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Ad Infinitum

Der neue Gameplay-Trailer, der auf der NACON Connect gezeigt wurde, f├╝hrt in die Gedankenwelt eines jungen Mannes, der zwischen zwei Welten gefangen zu sein scheint: seinem Leben im Elternhaus in Berlin und den Sch├╝tzengr├Ąben des Ersten Weltkriegs, die von seltsamen Kreaturen bewohnt werden.

Das Team des Entwicklungsstudios Hekate hat in den letzten drei Jahren an diesem leidenschaftlichen Projekt gearbeitet, nachdem sie das Konzept vor fast 10 Jahren w├Ąhrend ihres Studiums entwickelt hatten. Ihre Vorliebe f├╝r psychologische Horrorspiele ist offensichtlich, denn sie haben eine besondere Welt, eine originelle Geschichte und eine Atmosph├Ąre geschaffen, die Fans in die gequ├Ąlte Seele des Protagonisten von Ad Infinitum versetzt.

Ad Infinitum wird im September 2023 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erh├Ąltlich sein.

Robocop: Rogue City

Teils Mensch. Teils Maschine. Ganz Cop. Auf der NACON Connect 2023 wurde ein neues Gameplay-Video zu RoboCop: Rogue City, entwickelt von Teyon, dem Team hinter dem erfolgreichen Terminator: Resistance, gezeigt. In diesem Ego-Shooter wird in der Rolle von Alex Murphy Detroit erkundet w├Ąhrend Dialogentscheidungen getroffen werden m├╝ssen.

RoboCop: Rogue City wird im September 2023 f├╝r PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erh├Ąltlich sein.

Gangs of Sherwood

Gangs of Sherwood, das auf der letzten NACON Connect angek├╝ndigt wurde, zeigt heute ein erstes Gameplay-Video. Dieses Action-Adventure verspricht ein explosives Erlebnis zu werden, das allein oder im Koop-Multiplayer mit bis zu 4 Spieler:innen in einer neu gestalteten Robin Hood-Welt gespielt werden kann. Verk├Ârpert werden k├Ânnen vier emblematische Charaktere der Legende: Robin Hood, Maid Marian, Friar Tuck und Little John.

Gangs of Sherwood wird im Herbst 2023 f├╝r PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Ravenswatch

Ravenswatch wurde von dem franz├Âsischen Team von Passtech Games entwickelt und stellte sein Konzept anhand eines kommentierten Gameplay-Trailers vor, in dem die Grundlagen der Welt, des Koop-Spiels und des Kampfes beschrieben wurden. Aufbauend auf dem Erfolg von Fluch der Toteng├Âtter k├Ânnen in Ravenswatch bis zu vier Personen in die Rolle der Helden ber├╝hmter M├Ąrchen und Legenden schl├╝pfen. Sie m├╝ssen zusammenarbeiten, um die Horden des Alptraums zu besiegen. Ravenswatch ist f├╝r eine Early-Access-Ver├Âffentlichung am 6. April 2023 auf Steam geplant und wird nach der offiziellen Ver├Âffentlichung im Jahr 2024 auf allen Plattformen verf├╝gbar sein.

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 ist das offizielle Spiel zur Tourist Trophy, dem gef├Ąhrlichsten Motorradrennen der Welt. Auf der NACON Connect wurde der f├╝nfte Abschnitt des offiziellen Kurses gezeigt, der im Spiel in vollem Umfang verf├╝gbar ist. Das Filmmaterial zeigt das Dorf Crosby mit seinen vielen engen Kurven und der offenen Landschaft. In diesem Jahr haben die Teams von RaceWard aus dem NACON Studio Mailand ein neues "Open Road"-Feature hinzugef├╝gt, das ├╝ber 200 km Stra├čen im Ma├čstab 1:1 bietet. Fans haben nun die

M├Âglichkeit, die offizielle Strecke und die Stra├čen im Landesinneren der Isle of Man frei zu befahren.

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 wird im Mai 2023 f├╝r PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erh├Ąltlich sein.

War Hospital

War Hospital wurde vom polnischen Studio Brave Lamb entwickelt und ist ein storybasiertes Management- und Survival-Spiel, in dem schwierige moralische Entscheidungen getroffen werden m├╝ssen. W├Ąhrend der NACON Connect zeigte War Hospital neues Gameplay-Material in einem Trailer, in dem die Geschichte eines verletzten Soldaten gezeigt wurde.

In War Hospital wird die Leitung eines Feldlazaretts w├Ąhrend des Ersten Weltkriegs ├╝bernommen. Die ankommenden Verletzten m├╝ssen behandelt und das Personal und die Ressourcen des Krankenhauses verwaltet werden. War Hospital wird voraussichtlich am 31. August 2023 f├╝r PC und Konsolen erscheinen.

Quelle: Pressemitteilung